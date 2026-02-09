Cuenca: “No di ninguna orden ni instrucción aquella tarde a ningún miembro al frente de la dana”

José Manuel Cuenca ha negado esta tarde en el Congreso que diera ninguna orden a la entonces consellera de Emergencias Salomé Pradas la tarde de la dana: “No le di ninguna orden ni instrucción aquella tarde a ningún miembro al frente de la gestión”. El exjefe de gabinete se ha manifestado así preguntado en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso por los mensajes a Salome Pradas, en los que aparentemente le ordenaba que no confinaran a la población: “Salo, de confinar, nada”, le trasladó en uno de los mensajes de whatsapp adjuntados a la causa.

Es la sexta comparecencia del que fuera jefe de gabinete del president de la Generalitat. José Manuel Cuenca, para dar explicaciones por su participación en la gestión de la dana: cuatro de ellas ante el juzgado número tres de Catarroja y dos en la comisión de la cámara baja, donde ha regresado este lunes.

El ahora asesor del expresident ha tenido un primer encontronazo tenso con la diputada de Compromís Àgueda Micó. “¿Por qué no quería que se confinara Valencia? ¿Por qué esa orden? Está encubriendo a Mazón. Tiene el sueldo de nescafé para que Mazón no acabe en prisión. Se merecen compartir prisión”, le ha espetado durante un interrogatorio en que Cuenca se ha manifestado evasivo: “No le di ninguna orden ni instrucción aquella tarde a ningún miembro al frente de la gestión”. “Sabe que no tengo ningún rol ni ninguna competencia”. “No lo puedo compartir”. “En ningún momento”, han sido las respuestas que ha ido dando.