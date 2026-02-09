Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Museo Nino BravoRestos obras del AVEDiscotecas fallerasCrimen CatarrojaEnergía marina UPVPerfumerías PrietoChabolas MestallaCiberataque Agriconsa
instagramlinkedin

Cuenca: “No di ninguna orden ni instrucción aquella tarde a ningún miembro al frente de la dana”

El exjefe de gabinete de Mazón comparece por sexta vez por su intervención el 29-O, la segunda en el Congreso

Sigue en directo la segunda comparecencia del que fuera jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, en la comisión de la dana en el Congreso / Congreso de los Diputados

José Luis García Nieves

José Luis García Nieves

José Manuel Cuenca ha negado esta tarde en el Congreso que diera ninguna orden a la entonces consellera de Emergencias Salomé Pradas la tarde de la dana: “No le di ninguna orden ni instrucción aquella tarde a ningún miembro al frente de la gestión”. El exjefe de gabinete se ha manifestado así preguntado en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso por los mensajes a Salome Pradas, en los que aparentemente le ordenaba que no confinaran a la población: “Salo, de confinar, nada”, le trasladó en uno de los mensajes de whatsapp adjuntados a la causa.

Es la sexta comparecencia del que fuera jefe de gabinete del president de la Generalitat. José Manuel Cuenca, para dar explicaciones por su participación en la gestión de la dana: cuatro de ellas ante el juzgado número tres de Catarroja y dos en la comisión de la cámara baja, donde ha regresado este lunes.

Noticias relacionadas

El ahora asesor del expresident ha tenido un primer encontronazo tenso con la diputada de Compromís Àgueda Micó. “¿Por qué no quería que se confinara Valencia? ¿Por qué esa orden? Está encubriendo a Mazón. Tiene el sueldo de nescafé para que Mazón no acabe en prisión. Se merecen compartir prisión”, le ha espetado durante un interrogatorio en que Cuenca se ha manifestado evasivo: “No le di ninguna orden ni instrucción aquella tarde a ningún miembro al frente de la gestión”. “Sabe que no tengo ningún rol ni ninguna competencia”. “No lo puedo compartir”. “En ningún momento”, han sido las respuestas que ha ido dando.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
  2. La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
  3. El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
  4. Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos
  5. Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos
  6. La nueva nómina de Llorca: una subida de 4.700 euros respecto a Puig de dos años y medio
  7. La borrasca Leonardo azota Valencia: varias personas heridas y numerosos daños materiales por el fuerte viento
  8. La Aemet multiplica los avisos en Valencia para el fin de semana: la borrasca Marta volverá a desatar con fuerza el viento de poniente

Cuenca: “No di ninguna orden ni instrucción aquella tarde a ningún miembro al frente de la dana”

Cuenca: “No di ninguna orden ni instrucción aquella tarde a ningún miembro al frente de la dana”

La huelga de maquinistas deja cancelaciones en la C1 y la C6 y retrasos de 20 minutos en los trenes de Cercanías-València

La huelga de maquinistas deja cancelaciones en la C1 y la C6 y retrasos de 20 minutos en los trenes de Cercanías-València

El Consell prevé un batacazo de Morant superior al de Alegría y mima a Vox tras su auge en Aragón

El Consell prevé un batacazo de Morant superior al de Alegría y mima a Vox tras su auge en Aragón

Un escolta asignado a Carlos Mazón el 29-O confirma que llegó al Palau a las 19.45 o 19.50 horas

Un escolta asignado a Carlos Mazón el 29-O confirma que llegó al Palau a las 19.45 o 19.50 horas

La Aemet activa el aviso naranja por rachas muy fuertes de viento de hasta 90 km/h en la Comunitat Valenciana

La Aemet activa el aviso naranja por rachas muy fuertes de viento de hasta 90 km/h en la Comunitat Valenciana

Les víctimes de la dana compareixeran en les Corts quasi 500 dies després del 29-O

Les víctimes de la dana compareixeran en les Corts quasi 500 dies després del 29-O

Investigadors de la UPV desenrotllen una plataforma que millora el diagnòstic i la investigació de l’epilèpsia

Investigadors de la UPV desenrotllen una plataforma que millora el diagnòstic i la investigació de l’epilèpsia

Nuevo regate de Compromís a Rufián ante la búsqueda de una nueva alianza

Nuevo regate de Compromís a Rufián ante la búsqueda de una nueva alianza
Tracking Pixel Contents