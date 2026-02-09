Huelga de maquinistas
Las cancelaciones de alta velocidad València-Madrid se intensificarán a partir de la tarde
En la estación Joaquín Sorolla reina la tranquilidad durante la mañana con pasajeros informados sobre el estado de su viaje
Pocos pasajeros y mucha calma en este lunes primer día de huelga del sector ferroviario en la estación Joaquín Sorolla de Valencia. La previsión de los viajeros que llamaron a las compañías en cuanto se enteraron de la convocatoria de huelga, y el envío de mails informativos por parte de las empresas de alta velocidad han hecho que la mañana de este lunes sea muy tranquila en la estación del AVE.
Durante la mañana los paneles informativos de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) mostraban la cancelación de varios trenes de salida. Pero no es hasta la tarde y en los trenes de llegada donde se concentran más cancelaciones. Se han anulado los trenes de las 15:24 de Iryo desde Madrid; el AVE de las 16:34 desde Madrid y el de 18:24 también Ave desde Madrid. La afluencia en la estación es mínima y no se han registrado colas en los puntos de información de las empresas de alta velocidad.
Renfe facilita "cambios y devoluciones gratuitos"
Renfe ha habilitado un servicio de "cambios y anulaciones gratuitos" para aquellos pasajeros que prefieren no viajar y están afectados por la huelga de maquinistas que hoy lunes, 9 de febrero, empieza y que se prolongará hasta el miércoles. Asimismo, Renfe no garantiza a los viajeros que estos días de huelga circulan con billete de enlace que puedan llegar a su destino a tiempo, igual que si los trenes que habitualmente cogen están afectados por la protesta de maquinistas.
