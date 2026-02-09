La huelga de maquinistas deja cancelaciones en la C1 y la C6 y retrasos de 20 minutos en los trenes de Cercanías-València

La huelga de trenes, convocada después de los accidentes mortales de Adamuz y Gelida, está teniendo un efecto en la circulación ferroviaria en la Comunitat Valenciana. La afectación está siendo más significativa en la red de Cercanías València. Sus trenes -al menos los que sí o sí han de realizar el trayecto por los servicios mínimos fijados- están registrando retrasos de cerca de 20 minutos en todas las líneas. Como podía esperarse, el paro está provocando también la cancelación de algunos convoyes, especialmente en la C1, que conecta Gandia con el 'cap i casal'.

Según la información difundida por el sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, los servicios mínimos se están cumpliendo en la autonomía, a diferencia de lo que está ocurriendo en Cataluña; allí, Renfe ha denunciado que no están acudiendo a trabajar según lo fijado. Las mismas fuentes sindicales afirman que el "seguimiento de la huelga está siendo total". Al parecer, según ha publicado la cadena Ser, el seguimiento del paro en el entorno de València ciudad está siendo del 50 %.

Problemas en la C1

Con la información conocida hasta las nueve de la mañana, la línea C1 es la que mayores problemas está registrando. Además de los retrasos de 16 minutos registrados en el convoy que partía a las 07.05 horas desde Gandia, se han registrado cuatro cancelaciones consecutivas en los trenes programados para las 07.40 horas, las 09.05, las 08.10 y a las 10.05 horas. Se trata de "incidencias operativas derivadas de la vaga del sector ferroviario", como está informando Cercanías València en sus redes sociales.

Las cancelaciones han dejado a los usuarios de Cercanías de Gandia y del resto de la C1 sin un tren en hora y media, entre las 08.40 y las 09.40 horas, como han constatado en las redes sociales. Fran compartía indignado en su perfil de X: "Buenos días, ¿esto son servicios mínimos? 1 hora y media sin trenes a Gandia"; en su caso partía de la estación del Norte de València.

Los pocos trenes que están circulando en esta línea circulan llenos hasta la bandera. Cabe recordar que más de 54.000 usuarios utilizan la red de Cercanías València cada día, especialmente en horas punta. Además, muchas de estas localidades -como Gandia, Alzira o Xàtiva- no tienen alternativas ferroviarias para llegar a València, como sí que ocurre en los municipios conectados con Metrovalencia.

Otra de las líneas con cancelaciones es la C6. El convoy que debía partir a las 10 horas desde Castelló con destino al 'cap i casal' ha sido suspendido y no circulará, debido a una "incidencia operativa derivada de la huelga del sector ferroviario".

Retrasos generalizados

El resto de líneas de Cercanías València está lidiando con demoras generalizadas en todas sus líneas, que están siendo de entre 16 y 21 minutos en cada uno de los servicios. En la C6, la que conecta las ciudades de Castellón y València, una avería en uno de los convoyes ha complicado aún más una jornada que está siendo algo más compleja de lo habitual, aunque sin llegar a producirse un colapso en el transporte público.

Los convoyes de la C3, que circulan entre València y Buñol al no estar aún reabierto el servicio hasta Utiel por la dana, son los que acumulan mayores retrasos. La media es de 22 minutos, según la información difundida por la gestora del servicio.