Huelga de maquinistas: "Los mayores a los que cuidamos nos esperan"

Antoneth, de 22 años, y Ros Mari, de 58 años e Ingrid, de 65 años, no se conocen, ni tampoco comparten tren cada mañana. Sin embargo, las tres esperan en la estación del Norte un tren de cercanías que las lleve a sus respectivos trabajos en Castelló, l'Alcudia y Gandía, respectivamente. Y sí o sí tienen que llegar porque cuidan a personas mayores que ya las "están esperando" y que las "necesitan". Así lo aseguran las tres mujeres mientras reconocen que desconocían por completo la huelga de maquinistas convocada durante tres días (hoy, mañana martes y el miércoles), sus motivos y sus consecuencias. "De haberlo sabido hubiéramos buscado alternativas porque nosotras no podemos fallar a nuestro puesto de trabajo de repente porque toda una familia se organiza en función de nuestro trabajo", explican.

La mayoría de las personas que esperan subirse a un tren de cercanías de la estación del Norte de València son trabajadores. Ellas del sector hogar cuidados. Ellos, de la construcción y del sector servicios. Todos pendientes de la respuesta de sus empleadores y teniendo claras dos cosas: que si no van a trabajar ese tiempo se descontará de la nómina, y que a saber cómo regresan a sus casas cuando acabe la jornada laboral (si es que llegan a iniciarla).

Bajar del tren antes de salir

"Le he dicho a la casa a la que voy a limpiar que el tren no sale, y ojalá me dijeran que me fuera para casa proque lo cierto es que no sé cómo voy a regresar. A Gandía voy lunes, martes y miércoles así que ahora luego les plantearé cambiar los días esta semana porque no me va a salir a cuenta", explica Karen, de 39 años. La mujer se quejaba de estar subida en el tren y tener que bajarse. "Me ha pasado dos veces porque al parecer los maquinistas deciden que hacen huelga en el último minuto", explica.

Entre las personas trabajadoras destaca un joven en bicicleta y vestido con un chándal de fútbol. "Juego en el Villarreal C y ya he dicho que no lego al entrenamiento. Espero que no me sancionen pero es que no tenía ni idea de la huelga. De haberlo sabido me habría subido con algún compañero en coche", afirma.

Y es que la huelga de maquinistas ha pillado por sorpresa a unos usuarios que ya están "acostumbrados a los retrasos y cancelaciones" de los trenes que cogen a diario para ir a trabajar. De hecho, este es uno de los motivos de una huelga convocada ante las incidencias en el servicio, la falta de personal en algunos de los servicios y una falta de seguridad que se evidenció tras el fatal accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz, con 46 personas fallecidas y, en pocos días, otro siniestro mortal para un maquinista en prácticas del Rodalies de Barcelona tras el desprendimiento de un muro por las lluvias.