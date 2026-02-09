Unas 200 personas se concentran en Valéncia para exigir mejoras en la seguridad ferroviaria

Unas doscientas personas se han concentrado en la entrada de la estación del Norte de València para exigir mejoras en la seguridad ferroviaria y para hacer visible el porqué de la huelga de maquinistas que ha cancelado decenas de trenes de Cercanías València y también de alta de velocidad y larga distancia en la provincia de Valencia. Una vez pasada la hora punta, donde los servicios mínimos eran cercanos al 75 %, se espera que las principales cancelaciones se concentren durante la tarde.

"Lamentamos las molestias a los usuarios, pero los viajeros deben saber que esta huelga es por ellos, hay que mejorar el servicio", explica Enrique Verdú desde el Comité de Empresa. Verdú añade que la huelga "no es sólo de maquinistas, sino que es de todos los trabajadores de Adif y de Renfe ".

"El ferrocarril es el medio de transporte más seguro, pero necesitamos más personal. A Adif le exigimos que deje de externalizar servicios y a Renfe que haya interventores en todos los trenes porque son el contacto directo con el viajero". La huelga de tres días, que durará hasta el miércoles, se convocó después de los dos accidentes ferroviarios con víctimas mortales, el de Adamuz tras la colisión de un Iryo con un Alvia, y el de Gelida en el Rodalies de Cataluña.

La concentración de esta mañana a las 11 horas ha sido convocada por el comité de empresa (formado por SEMAF, CCOO y UGT) aunque también han participado en la concentración el Sindicato Ferroviario, Ferro y CGT. Es más, CGT también ha organizado su propia protesta en el mismo lugar pero a las 12 horas.

El seguimiento

El comité de empresa de la provincia de Valencia recuerda que las negociaciones continúan en Madrid y recalcan que el seguimiento de la huelga ha sido seguida por el "cien por cien de los maquinistas". Lo mismo explicaba el representante de Semaf, Teo Moreno, quien aseguraba que la participación está siendo "total".

Según los datos oficiales distribuidos por Renfe, un 11,48 % de los maquinistas en València se han sumado a la huelga en el turno de mañana. El dato corresponde a la plantilla de grupo, conformada por el personal de Renfe Operadora, Renfe Viajeros, Renfe Mercancías y Renfe Ingeniería y Mantenimiento.

Cabe recordar que los servicios mínimos, incluía el 75 % de los trenes de Cercanías en hora y punta y el 50 % para el resto del día; el 65 % en media distancia; y del 73 % en la alta velocidad y larga distancia.

Cancelaciones y retrasos

Estos no están impidiendo que se produzcan cancelaciones de algunos servicios -en Cercanías afectan, principalmente, a la C1- y retrasos de cerca de 20 minutos en todas las líneas ferroviarias que conectan València con las principales comarcas valencianas.