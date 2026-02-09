Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigadores de la UPV desarrollan una plataforma que mejora el diagnóstico e investigación de la epilepsia

El sistema volBrain proporciona información sobre estructuras cerebrales relacionadas con un trastorno neurológico que afecta a 50 millones de personas en todo el mundo

José Vicente Manjón lidera el grupo investigador MIA-LAB de la UPV.

José Vicente Manjón lidera el grupo investigador MIA-LAB de la UPV. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La plataforma volBrain (volbrain.net), desarrollada por investigadores del Instituto Itaca de la Universitat Politècnica de València (UPV), ayuda a mejorar el diagnóstico e investigación sobre epilepsia. El sistema volBrain incorpora un conjunto de herramientas de análisis cerebral a partir de imágenes de resonancia magnética basadas en inteligencia artificial. Ha sido desarrollada por el grupo de investigación MIA-LAB, liderado por el profesor José Vicente Manjón.

La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo y, en muchos casos, está asociada a alteraciones estructurales en regiones específicas del cerebro. Por ello, la correcta identificación y cuantificación de estos cambios resultan clave para mejorar el diagnóstico, la planificación terapéutica y el seguimiento clínico de los pacientes. En este contexto, volBrain proporciona información cuantitativa, objetiva y reproducible sobre múltiples estructuras cerebrales directamente relacionadas con distintos tipos de epilepsia, lo que facilita un análisis detallado de las regiones que suelen verse afectadas en esta patología.

Nivel de detalle sin precedentes

“La epilepsia afecta a redes cerebrales complejas en las que intervienen estructuras clave como el hipocampo, el tálamo, la amígdala, la corteza entorrinal o los ganglios basales. Las herramientas desarrolladas en volBrain nos permite analizar estas regiones con un nivel de detalle y objetividad sin precedentes, identificando alteraciones estructurales sutiles que son especialmente relevantes en epilepsias focales y del lóbulo temporal”, señala José Vicente Manjón, responsable del grupo MIA-LAB.

En este sentido, el investigador de Itaca indica que esta información puede ayudar a “mejorar el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes, así como a avanzar en la comprensión de los mecanismos cerebrales implicados en la enfermedad”.

Noticias relacionadas

Procesado de 750.000 cerebros

Una de las principales fortalezas de volBrain es que democratiza el acceso a técnicas avanzadas de análisis cerebral al ofrecer una plataforma online gratuita para uso en investigación y validada científicamente mediante numerosas publicaciones internacionales. En los últimos años, volBrain se ha convertido en una herramienta de referencia para el desarrollo de múltiples estudios clínicos y de investigación en neuroimagen tras procesar online más de 750.000 cerebros en todo el mundo. “Gracias a estas herramientas, clínicos e investigadores pueden detectar alteraciones estructurales sutiles difíciles de identificar visualmente, comparar a cada paciente con bases de datos normativas, mejorar la estratificación de pacientes y apoyar la toma de decisiones clínicas, así como avanzar en el conocimiento de los mecanismos cerebrales implicados en la epilepsia”, destaca Sergio Morell, investigador del grupo Mialab de Itaca.

Investigadores de la UPV desarrollan una plataforma que mejora el diagnóstico e investigación de la epilepsia

