Mompó reorganiza el PP de Valencia en clave electoral con un área de víctimas dana y 'repesca' a Broseta

El comité de dirección del PP de la provincia de Valencia que dirige Vicent Mompó ha aprobado este lunes una reestructuración de su organigrama para "consolidar" el proyecto con la mirada puesta ya en las elecciones municipales de 2027. Un mensaje interno para que los mandos se activen en clave electoral. Entre las novedades, destaca la creación de dos áreas dana, una centrada en la reconstrucción y otra de "víctimas y personas afectadas" por la riada y la barrancada del 29-O.

Se trata de "pequeños ajustes" para un proyecto que "está fuerte, pero que lo estará todavía más" con estos retoques, según ha explicado el propio Mompó. La nueva estructura provincial que ramifica a partir del líder provincial, que se encargará del área de acción electoral, descansa sobre una secretaría general en manos de Reme Mazzolari, su mano derecha en la Diputación de Valencia, y en otras diez vicesecretarías que dirigirán perfiles de relevancia como Avelino Mascarell, Amparo Folgado o Ricardo Gabaldón. No hay cambios en el el equipo de confianza de Mompó.

A partir de ahí, estos departamentos se dividen en cerca de 90 áreas. Dependientes de la Vicesecretaría de Política Territorial, se han creado las de Reconstrucción dana, que dirigirá Sandra Castillo, y la de víctimas y personas afectadas dana, a cargo de Amparo Clemente.

Además, bajo el paraguas de la Vicesecretaría de Política Social, habrá dos nuevas áreas: Seguridad, Convivencia y Orden, de la que se ocupará Esther Asensio, y Vivienda y Juventud, dirigida por Bartolomé Vila. Otra de las áreas de nueva creación es Economía y Coste de la Vida, que depende de la Vicesecretaría de Economía, Innovación y Sostenibilidad y que capitaneará Nacho Ventura. También se unen las áreas de Vivienda y Juventud, buscando presencia en un debate público de máxima trascendencia en estos momentos.

Mompó 'repesca' a Broseta

Entre toda esa cascada de nombres, llama la atención el 'fichaje' de Pablo Broseta, a quien Mompó recupera para el área de asuntos europeos apenas un mes después de que dejara el Consell con un fuerte enfado con el nuevo president, Juanfran Pérez Llorca, quien prescindió de sus servicios para situar en su cargo a la exconsellera Ruth Merino, la única caída en su reforma de gobierno acometida tras suceder a Carlos Mazón. Pablo Broseta fue número tres en las listas del PP de Mazón por Valencia en 2023.

Con la 'repesca' del mediano de los tres hijos de Manuel Broseta Pont, víctima de ETA y referente de la UCD en Valencia durante la Transición, Mompó recupera puentes con el centro derecha valenciano, representado como pocos por este apellido, quizá el más ilustre de este ámbito ideológico. La saga Broseta está además muy bien relacionada además con Esteban González Pons, posiblemente la voz valenciana más escuchada en Génova.

"Teñir de azul toda la provincia"

Mompó ha subrayado que el PP es "un partido de gobierno, que pisa la calle, conoce los problemas reales de la gente y trabaja para solucionarlos”. Por eso, ha detallado el líder provincial, se han creado esas nuevas áreas de trabajo que "responden a las preocupaciones de los valencianos y las valencianas" y con las que "se va a trabajar intensamente para llegar a 2027 con una propuesta realista, sensata y factible que garantice avanzar a los municipios y con ellos a toda la provincia”.

“El objetivo es claro: ganar, teñir de azul toda da la provincia para mejorar la vida de los valencianos”, ha añadido Mompó, al tiempo que se ha mostrado optimista ante el resto de la dirección: “Lo podemos conseguir, hemos de seguir el mismo camino, el del trabajo y el esfuerzo diario, el de la coordinación y el trabajo en equipo, aquí todos y todas contamos”.