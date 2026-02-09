Nuevo regate de Compromís a Rufián ante la búsqueda de una nueva alianza

Nueva negativa de Compromís a Gabriel Rufián y se podrían decir que ya van tres. La idea de una plataforma que aglutine a las izquierdas a nivel estatal no acaba de convencer a los valencianistas, al menos a priori. Este lunes, ante el nuevo movimiento del portavoz de ERC en el Congreso de iniciar una gira con actos con representantes de la izquierda en busca de una futura alianza, el síndic de los valencianistas, Joan Baldoví, ha vuelto a marcar distancias.

"Con el respeto más absoluto, sumar no puede ser amontonar”, ha expresado el portavoz de Compromís en las Corts preguntado por el acto que tendrá Rufián el próximo día 18 en Madrid con Emilio Delgado, dirigente de Más Madrid. "Ni todos los territorios son iguales ni sumar figuras da la clave", ha expresado el dirigente valencianista quien ha negado que hayan recibido contactos por parte de Rufián. "Hasta ahora no hay ninguno", ha expresado.

Es la tercera vez que Compromís, en boca de Baldoví, se desmarca de Rufián que no para de moverse en busca de agitar el tablero de la izquierda con el objetivo de "frenar a la extrema derecha". "Algo hay que hacer", ha insistido este lunes. Los valencianistas ya se desligaron hace meses cuando Rufián verbalizó la idea de unir a las izquierdas plurinacionales igual que se desmarcaron, esta vez de manera más visible, en la ruta del congresista por la Comunitat Valenciana.

Rufián y Junqueras de ERC ofrecen una rueda de prensa en el Micalet / Fernando Bustamante

A esta no acudieron figuras de la ejecutiva de Compromís, que decidieron mantenerse al margen pese al llamamiento directo de Rufián a la coalición. Sí que fueron a mostrar su respaldo en su paso por Ontinyent algunos representantes de Bloc i País, la corriente más nacionalista dentro de Més, aunque minotiraria internamente.

Primero, aquí

Dos semanas después de esa ruta y ante el inicio de una nueva gira de actos, esta vez con una clara visión nacional, Compromís mantiene distancias. "Somos útiles si somos fuertes en esta tierra", ha insistido Baldoví poniendo de ejemplo los buenos resultados de la Chunta Aragonesista el domingo en las elecciones de Aragón en las que ha duplicado su representación de 3 a 6 escaños. Un crecimiento, sin embargo, insuficiente para frenar una mayoría de la derecha.

No obstante, pese al regate inicial, Baldoví ha dejado una pequeña puerta abierta a "hablar con quien sea con tal de hacer frente al extremismo y a la extrema derecha". En agosto, ante los primeros movimientos de Rufián, la exvicepresidenta de la Generalitat y referente en Compromís, Mónica Oltra, sí que se mostró con más sintonía con Rufián. "Es el único que se sale del molde", dijo en un acto en el que reclamó lanzar un "proyecto alternativo" dentro de la izquierda.