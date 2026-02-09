La paralización de las obras en las trincheras de Bétera, ahora en el tejado de las Corts

Son dos núcleos de trincheras, nidos de ametralladora y búnkeres, pero son más que eso. Forman parte de la Línea Inmediata de Defensa de la Guerra Civil y constituyen un centro de resistencia del bando republicano que se quedó a medio construir. En definitiva, es un lugar de memoria y debería ser protegido como tal. Así lo reclama una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista en las Corts Valencianes, que lleva al tejado de los grupos parlamentarios la “pelota” de las obras del PAI del sector R-13 de Bétera, que pretende construir 250 viviendas en Mas Camarena, rechazadas por la la Asociación de Propietarios de Mas Camarena, que interpuso una denuncia que tramitan los Juzgados de Llíria, pero que no ha conseguido detener los trabajos.

Así que, lo que -aún- no ha conseguido la justicia, ahora podría hacerlo el Consell si así lo instan las Corts Valencianes. Es lo que pretende la PNL presentada por los diputados Mercedes Caballero y José Chulvi, la tercera sobre este tema: en 2024 y 2025 otras dos proposiciones presentadas por los socialistas reclamaban ya que se declararan como Bien de Interés Cultural dentro de la categoría de Conjunto Histórico. Ahora, se eleva la presión sobre el Consell: de aprobarse, el gobierno valenciano debería paralizar las obras.

Visita a los restos hallados en Mas Camarena, en Béter, en una imagen de archivo / L-EMV

Las obras romperían el trazado de la línea

La proposición socialista explica que la Ley de Memoria Democrática de 2022 establece que son infracciones muy graves “la destrucción o menoscabo de lugares declarados como Lugar de Memoria Democrática, de elementos simbólicos en memoria u homenaje de las víctimas de la dictadura franquista, así como la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática y la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades”. La ley de Memoria Democrática fue derogada tras la aprobación de la llamada Ley de Concordia del nuevo Consell del PP y -entonces- Vox. Pero el Tribunal Constitucional suspendió la norma al estimar el recurso del Gobierno central, de forma que los socialistas apelan a la anterior legislación.

“De seguir las obras se producirá una grave alteración física, ya que al ser de tierra y no de hormigón, el daño puede ser irreversible y se rompería la unidad del trazado de la Línea Inmediata de Defensa de Valencia, un sistema defensivo excepcional que funcionó impidiendo la ocupación de Valencia”, destacan Caballero y Chulvi en su iniciativa. Las trincheras ya tienen la catalogación de Bien de Relevancia Local, pero eso no ha impedido que continúen los trabajos, de modo que, consideran desde el PSPV, “urge elevar una clasificación superior para evitar la desaparición total”.

La zona donde se construirá con afección a las trincheras / Fernando Bustamante

Pendientes de proyectos de conservación

Los socialistas recuerdan además que, en enero de 2025, un informe de la Generalitat sobre la viabilidad patrimonial daba el visto bueno a dos proyectos de conservación y promoción. En concreto, uno de “puesta en valor” de la galería refugio de la Guerra del sector R-13 de Bétera, y otro igual para un proyecto sobre el centro de resistencia del “punto de apoyo 2”. Ni uno ni otro se han realizado.

A pesar de las diligencias de investigación penal abiertas en el juzgado de Llíria, las obras de urbanización y construcción no se han paralizado en ningún momento y, apunta la PNL, “la situación actual del enclave está en peligro de destrucción total”.

Reclaman que la Generalitat se persone

Por eso, desde el Grupo Socialista reclaman que las Corts insten al Consell a declarar de forma urgente la Línea de Defensa Inmediata a Valencia que discurre en el sector sur punto 2 del Centro de Resistencia de La Junquera – Mas Camarena (Bétera – València), como Bien de Interés Cultural Valenciano, dentro de la categoría de Conjunto Histórico.

Además, la proposición exige la paralización inmediata de cualquier tipo de obra en la zona, y reclaman que la Generalitat, a través de la Abogacía, “se persone en la defensa del patrimonio valenciano en el caso de la investigación sobre la destrucción de las trincheras, refugios, nidos de ametralladoras, etc … de la Línea de Defensa Inmediata de Valencia, a su paso por Bétera”.