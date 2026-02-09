Vaivén
La Policía Nacional hace entrega a 163 alumnos de sus carnets tras haber superado el curso Ciberexperto
La Policía Nacional en el día de hoy, ha realizado el acto de entrega de carnets a 163 alumnos de sexto de primaria, que han superado con éxito el curso Ciberexperto, impartido por la Delegación de Participación Ciudadana perteneciente a la Comisaría Local de Policía Nacional de Quart de Poblet- Manises.
El acto se ha celebrado en el Teatro Germanies de la localidad de Manises con un total de 250 asistentes procedentes de los colegios: El Carmen, Joan Fuster, Sagrada Familia y Benjamín Benlloch.
