El PSPV llevará a las Corts prohibir la renovación de salones de juego cerca de institutos

La ley del Juego volverá a debatirse en las Corts. Así lo ha anunciado este lunes el síndic del PSPV, José Muñoz, quien ha anunciado que los socialistas llevarán a pleno una iniciativa para revertir los cambios que introdujeron PP y Vox a la normativa aprobada por el Botànic y que ha permitido desde entonces que se renueven las licencias de salones de juego y casas de apuestas a menos de 850 metros de centros educativos como institutos, centros de Formación Profesional o conservatorios profesionales.

La reacción de Muñoz ha llegado ante la noticia publicada por este periódico de que el Consell ha prorrogado la licencia a 29 salones de juego desde que en diciembre de 2023 cambiaran la ley promulgada por la izquierda tres años antes. De estos 29, según ha comprobado Levante-EMV, 21 se encuentran a menos de 850 metros de centros educativos donde acuden menores de edad adolescentes que deberían haber cerrado en caso de no haber cambiado la norma.

"Queda demostrado para quién trabajan la derecha y la extrema derecha”, ha expresado Muñoz que ha insistido que vistos los datos se comportan como “agentes comerciales del lobby de los salones de juego sin importarles lo más mínimo poner en riesgo la salud de los valencianos y, en especial, de nuestros jóvenes”.

Imagen de archivo de un salón de apuestas deportivas en València. / Levante-EMV

En este sentido, el dirigente socialista ha asegurado que el actual Consell "perjudica gravemente la salud de los valencianos y valencianas”, ya que, la Generalitat, en manos del PP y con apoyo de Vox, “fomenta la ludopatía desde las instituciones”. “Los ciudadanos tienen que ser conscientes de que respaldar a partidos que aprueban leyes a la carta para beneficiar determinados intereses tiene consecuencias, y pone en riesgo la salud de las personas y las desprotegen”, ha señalado Muñoz.

Rechazo en octubre

Muñoz ha insistido en que “el suplente de Mazón, Pérez Llorca, tiene que decidir de qué lado está, si del lado de las operadoras del juego o de la ciudadanía”. En ese sentido, Muñoz ha anunciado que el grupo socialista volverá a presentar una iniciativa en las Corts para revertir la norma aprobada por PP y Vox y volver a la legislación del Botánic que luchaba contra la ludopatía y ponía freno a las casas de apuestas. "La presentaremos cuántas veces haga falta porque las políticas desalmadas no tienen cabida en nuestra sociedad", ha aseverado.

De hecho, los socialistas ya llevaron la reforma de la ley del Juego hace unos meses, en octubre, a raíz de que el caso Montoro, el que afectaba al exministro de Hacienda de Mariano Rajoy, desvelara que su despacho de abogados había cobrado asesoramiento legal de varias empresas del juego apenas unos meses antes de que se tramitara la normativa que regulaba el sector on-line. No obstante, PP y Vox votaron en contra de la petición socialista impidiendo recuperar este requisito.