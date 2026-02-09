Sanidad vacuna a los contactos laborales de los afectados por el brote de sarampión en Alicante y les impone mascarilla

La Dirección General de Salud Pública ha vacunado a los contactos de los afectados por un brote de sarampión en un centro de trabajo en Alicante. Los primeros casos se dieron a finales de enero en dos empresas de un mismo edificio y Sanidad lo ha declarado como brote de ámbito laboral entre adultos con una treintena de casos.

Es el primero de este calado que se produce en España desde que la Organización Mundial de la Salud decidiera sacar a España de la lista de países libres de una enfermedad que en adultos puede ser peligrosa ya que puede provocar complicaciones graves como neumonía o encefalitis.

Las medidas tomadas por las autoridades han sido las siguientes, según fuentes sanitarias. "Desde el momento en el que se detectó el primer caso sospechoso, desde el Centro de Salud Pública de Alicante y la Dirección General de Salud Pública han puesto en marcha el estudio epidemiológico de los posibles casos, con el fin de realizar las pruebas de laboratorio pertinentes, identificar sus contactos, y llevar a cabo las actuaciones correspondientes".

Aislamiento

Salud Pública afirma que ha activado todas las medidas oportunas para prevenir posibles contagios. "En concreto, se ha procedido al aislamiento de todos los casos, tanto los confirmados como los que están en investigación, y la vacunación de todos los contactos".

La vacunación como profilaxis se hace solamente a los contactos directos de un caso. Entre estos contactos estarían los laborales iniciales y los familiares de los casos secundarios que fueran apareciendo. En el centro de trabajo se identificó a 400 personas y se vacunaron los que aceptaron y no estaban ya previamente inmunizados, sin haberse concretado el número exacto.

Asimismo, se ha recalcado la importancia de la adecuada ventilación y se ha obligado al uso de mascarillas en el entorno de trabajo de las empresas implicadas.

Sanidad ha remitido un escrito a las gerencias de todos los departamentos de salud de la provincia, con el fin de trasladar al personal sanitario información esencial sobre la vigilancia y el control epidemiológico del sarampión. Además, los contagiados pertenecen a varias áreas sanitarias, al menos cinco, al residir en distintos puntos de la provincia.

Síntomas

El sarampión es una enfermedad aguda contagiosa, causada por un virus de la familia paramyxovirus, que cursa con los siguientes síntomas: fiebre, erupción cutánea, tos, rinitis y/o conjuntivitis.

En personas vacunadas la presentación clínica del sarampión suele ser atípica. Cabe destacar la crucial importancia de la vacunación como medida más efectiva para la prevención de esta enfermedad, según destacan desde la conselleria.

Los médicos consultados en Alicante por este diario coinciden en que las tasas de sarampión son mucho mayores en 2024 y primer trimestre de 2025, que atribuyen a una disminución porcentual en la administración de la vacuna. Añaden que la vacunación es la única estrategia protectora "y, desgraciadamente, estamos viendo coberturas cada vez más bajas, derivado de corrientes antivacunas. Hay muchos padres que no vacunan a sus hijos y eso puede actuar de vector de transmisión de estas enfermedades".

Según datos recogidos por la Asociación Española de Vacunología, en todo el país se notificaron en 2024 un total de 467 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 227. En 2025, hasta el 28 de diciembre, se habían confirmado 397 casos de sarampión de un total de 971 sospechosos.

Vacunación

La vacunación en España se autorizó en 1977 y se pone a los bebés de doce a quince meses en la denominada triple vírica, que incluye la dosis contra el sarampión, la rubeola y las paperas. Gran cantidad de personas por encima de 50 años pasaron la enfermedad de manera natural así que tienen anticuerpos, pero además hay adultos con edades de 35 a 45/50 que no fueron vacunados o solo parcialmente.

La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (Sempspgs) ha expresado tras constatarse la reaparición de cadenas de transmisión sostenida, por lo que insiste en reforzar la vacunación frente a la enfermedad.

Según informó la sociedad científica, España mantiene coberturas vacunales elevadas, con un 97,3% en la primera dosis de la vacuna triple vírica y un 93,8% en la segunda. No obstante, subraya la necesidad de intensificar los esfuerzos para alcanzar y mantener coberturas iguales o superiores al 95% en ambas dosis, umbral necesario para garantizar una inmunidad colectiva eficaz.

Menor cobertura

La menor cobertura de la segunda dosis y la existencia de grupos no vacunados representan un riesgo para la reemergencia del sarampión. Según la OMS, la posible persistencia de una cadena de transmisión durante más de 12 meses motivó la pérdida temporal del estatus de eliminación, que España había alcanzado en 2016.

Noticias relacionadas

Desde esta entidad científica recuerda recordaron que la vacunación es la medida más eficaz para prevenir el sarampión y limitar su transmisión, y respaldan las iniciativas del Ministerio de Sanidad orientadas a la actualización del Plan Estratégico de Eliminación del Sarampión y la Rubéola, así como al refuerzo de la vigilancia epidemiológica y de la detección precoz de casos, en línea con las recomendaciones internacionales.