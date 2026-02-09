Sigue en directo y la última hora: Huelga de maquinistas en la Comunitat Valenciana

Los sindicatos del sector ferroviario mantienen la convocatoria de huelga a partir de la madrugada de este domingo al lunes en protesta por la seguridad de los trenes, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), sin previsión, de momento, de una nueva reunión con el Ministerio de Transportes en busca de un acuerdo que permita evitarla.

Convocatoria

Las movilizaciones están convocadas, además de por las organizaciones mayoritarias, por CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación ferroviario (SCF) y Alferro, que no están en las negociaciones.

Además de a Adif y Renfe, tanto en viajeros como en mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

Servicios mínimos

Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73 % en los servicios de alta velocidad y larga distancia (la resolución no incluye a Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias); del 75 %, en horario punta y del 50 %, en el resto del día en los de cercanías; del 65 %, en los de media distancia, y del 21 %, en los de mercancías.