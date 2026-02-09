En Directo
Huelga
Sigue en directo y la última hora: Huelga de maquinistas en la Comunitat Valenciana
Desde hoy lunes hasta el próximo miércoles (del 9 al 11 de febrero) los sindicatos del sector ferroviario han convocado tres jornadas de huelga en protesta por la seguridad de los trenes y las infraestructuras
La huelga se extiende a todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público
Los sindicatos del sector ferroviario mantienen la convocatoria de huelga a partir de la madrugada de este domingo al lunes en protesta por la seguridad de los trenes, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), sin previsión, de momento, de una nueva reunión con el Ministerio de Transportes en busca de un acuerdo que permita evitarla.
Convocatoria
Las movilizaciones están convocadas, además de por las organizaciones mayoritarias, por CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación ferroviario (SCF) y Alferro, que no están en las negociaciones.
Además de a Adif y Renfe, tanto en viajeros como en mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.
Servicios mínimos
Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73 % en los servicios de alta velocidad y larga distancia (la resolución no incluye a Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias); del 75 %, en horario punta y del 50 %, en el resto del día en los de cercanías; del 65 %, en los de media distancia, y del 21 %, en los de mercancías.
