El videoanálisis de Isabel Olmos: "Los jóvenes votantes de Vox han crecido en una sociedad que les ha dado todos los derechos"

La subdirectora de Levante-EMV Isabel Olmos considera que las elecciones aragonesas han confirmado muchas de las cuestiones que ya vimos en los comicios de Extremadura, pero indica unas cuántas novedades a tener en cuenta. 'La primera, es obvia, el ascenso imparable de la extrema derecha de Vox, duplicando el número de escaños en el parlamento aragonés. La segunda, que el PP avanza las elecciones autonómicas con una mirada estatal y con la intención de soterrar el PSOE y Sánchez, y lo que consigue es hundir al PSOE, pero también cediendo muchísimo poder a sus socios de Vox', afirma Olmos.

Un hecho interesante en esta última comunidad autónoma es la crecida de la izquierda arraigada en el territorio como es la Chunta Aragonesista. 'El disgusto con una visión centralista de la política que descuida y no tiene en cuenta los problemas locales vinculados a realidades más allá de la M-30 enseña la patita en un momento de fuertes tensiones ideológicas y una extrema polarización'.

¿Qué pasará en la Comunitat Valenciana?, se pregunta Olmos. 'Queda más de un año para que votemos, pero en política un año es casi ya. La mayoría de los partidos ya están en campaña, bien en clave interna o bien ya directamente en oposición a su rival'. 'El discurso de los de Abascal está llegando a una grandísima parte de la población de entre los 18 y los 25 años, un sector que no confía en los partidos tradicionales y apuesta por un partido repleto de discursos machistas, racistas, anti autonomistas y homófobos. Y estamos hablando de una generación que ha crecido con todos los derechos gracias sistema democrático. Derechos como el matrimonio igualitario, leyes de igualdad, de libertad lingüística y con clases multirraciales a sus colegios e institutos. Algunos han estudiado con becas y, a pesar de que parece que todos los derechos que tenemos como sociedad siempre han estado, no ha sido así', expresa la subdirectora del periódico.