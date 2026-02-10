El viento no da tregua: Aemet lanza un aviso naranja por rachas de 90km/h con la llegada de la borrasca Nils

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de la llegada de Nils, una nueva borrasca de gran impacto. Los modelos apuntan a un temporal de fuertes vientos que azotarán gran parte de la Península Ibérica entre el miércoles y el jueves, pero a diferencia de Marta, esta sí que traerá lluvias y nieve en cotas altas, además de posibles fenómenos costeros en algunos puntos.

El viento no da tregua

Las borrascas Leonardo y Marta han mantendido en alerta a la Comunitat Valenciana por rachas de viento que comenzaron a llegar con fuerza el jueves y de la que este martes por la tarde se esperan sus últimos coletazos. El temporal de viento ha dejado a su paso importantes destrozos, principalmente en València y su área metropolitana, y temperaturas más elevadas de lo habitual para estas fechas.

La llegada de Nils no traerá calma en este sentido. Aemet ha emitido un aviso de nivel naranja que ha entrado en vigor este martes y se mantendrá toda la jornada del miércoles por rachas de viento de 90km/h en el litoral y el interior sur de la provincia de Valencia, y amarillo en el interior norte de Valencia, toda la provincia de Castellón y el interior y litoral norte de Alicante. El jueves el aviso baja a amarillo y decae a las 17:00 horas. El aviso del jueves se amplía a la totalidad de la provincia de Alicante y excluye la costa de Castellón.

Casi toda la provincia de Valencia estará hoy martes en aviso naranja por viento de poniente. / Aemet

El jueves, además, Nils traerá fenómenos costeros que han obligado a Aemet a activar la alerta amarilla en el litoral de Valencia y Alicante desde la medianoche hasta las 15:00 horas y desde las 3:00 de la madrugada hasta las 12:00 horas respectivamente, con vientos de hasta 60km/h y fuerza 7.

Previsión de lluvias

Las lluvias serán dispersas en casi todo el país con importantes acumulados en algunos puntos. Sin embargo, según la previsión, las precipitaciones no afectarán a la Comunitat Valenciana.