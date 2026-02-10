Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una caída informática en el hospital Peset afecta a consultas externas y hospitalización

El fallo se ha producido en el sistema Orion Clinic que los informáticos han recuperado según fuentes oficiales de Sanidad

Pacientes entrando y saliendo del hospital Doctor Peset en el segundo día de la huelga de médicos.

Pacientes entrando y saliendo del hospital Doctor Peset en el segundo día de la huelga de médicos. / L-EMV

Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

Un fallo en el sistema informático del hospital Doctor Peset de València está generando problemas en la actividad asistencial ordinaria en todo el departamento de salud, porque el sistema Orion Clínic "está bloqueado". La caída del sistema está afectando, según ha podido saber Levante-EMV, los centros de especialidades, a las consultas externas y a las plantas de hospitalización; quedaría al margen el servicio de Urgencias del centro, que funciona con otro sistema.

Como explican desde CCOO, no se pueden gestionar citas ni pruebas diagnósticas, ni tampoco acceder al historial de los pacientes. Los principales afectados están siendo los pacientes. Así ha ocurrido en el centro de especialidades de Montolivete, donde una pareja con cita programada no ha podido ser atendida y ha tenido que irse a casa sin pasar por la consulta.

Según fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad, el problema está solucionado. "Ha habido un problema y hemos estado un tiempo sin conexión, pero ya se ha recuperado la normalidad". Estas mismas fuentes reconocen que se "han producido retrasos en las consultas y alguna incomodidad, pero ya está solventado".

Segundo fallo en semanas

Se trata de la segunda interrupción temporal del servicio en apenas dos semanas. El pasado 27 de enero, unas tareas de mantenimiento en los servidores de Sanidad provocaron una pérdida de conectividad durante al menos 20 minutos en todos los departamentos de salud. Se perdió la conectividad interna en algunos centros y no se podía acceder al historial de los pacientes.

Orion Clinic

El sistema Orion Clinic, que se ha ido implantando de manera progresiva en los diferentes departamentos de salud, permite a los profesionales de los diferentes servicios sanitarios consultar la información relevante y anotaciones clínicas de sus pacientes en sus diferentes visitas al médico, de forma que se pueda realizar un mejor seguimiento de su estado de salud; es, en el fondo, más ágil y seguro para la ciudadanía. Este sistema es un paso intermedio a la llegada de la historia clínica única que se está poniendo en marcha en la sanidad pública valenciana desde el mes de octubre y que forma parte de la Estrategia Digital de Salud de la Comunitat Valenciana, que contempla más de 200 medidas para la transformación digital y tecnológica de la sanidad pública.

