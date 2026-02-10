Carles Padilla se postula para rector de la UV y promete "ser útil y poner a las personas en el centro"

La carrera por el rectorado de la UV vivió este martes otra jornada clave con la presentación oficial de la candidatura liderada por Carles Padilla. Con un lleno en el salón de actos del rectorado, el aspirante desgranó un proyecto para transformar la gestión de la institución académica más antigua de la ciudad.

El acto estuvo marcado por una fuerte carga emocional y simbólica, comenzando con una sentida mención a la figura de Joan Peset Aleixandre, el rector fusilado por el franquismo cuyo testimonio de sacrificio sirvió a Padilla para reivindicar una universidad que, a las puertas de cumplir quinientos veintisiete años de historia el próximo mes de abril, debe recuperar su esencia más humana y cercana frente a la frialdad de los datos estadísticos.

La filosofía que mueve toda la campaña de Padilla se resume en una máxima que el propio candidato ha repetido con insistencia: la necesidad de poner a las personas en el centro y la voluntad de ser útil para la gente. Esta premisa no nace de una reflexión teórica, sino de un diagnóstico extraído tras centenares de reuniones mantenidas con todos los estamentos que componen los campus de Blasco Ibáñez, Tarongers y Burjassot-Paterna. De este proceso de escucha activa ha emanado un sentimiento de agotamiento generalizado que el candidato se ha comprometido a revertir mediante una gestión volcada en las necesidades reales de quienes dan vida a la institución.

El fin de la asfixia por la burocracia

Uno de los pilares fundamentales de la propuesta de Padilla es el combate frontal contra lo que ha calificado como "una burocracia inútil" que está drenando el talento de la Universitat de València. El candidato ha subrayado que el Personal Docente e Investigador atraviesa un momento de fatiga estructural que no responde únicamente a cuestiones salariales, sino fundamentalmente a una degradación de sus condiciones de trabajo. En este sentido, ha denunciado que el profesorado dedica actualmente una parte desproporcionada de su jornada a tareas administrativas y de justificación que no aportan valor real, lo cual impide desarrollar una vida universitaria plena o preparar las sesiones docentes con la calidad que el alumnado merece.

Este exceso de carga administrativa ha derivado, según los datos que maneja su equipo, en un incremento preocupante de los casos de cansancio laboral y estrés. Padilla ha hecho hincapié en que las bajas por salud mental no pueden ser ignoradas por los órganos de gobierno, por lo que su plan de choque incluye una simplificación administrativa radical.

El objetivo es que el personal recupere el tiempo necesario para investigar y enseñar, eliminando procesos que acaban siendo estériles y que generan una sensación de frustración constante en el puesto de trabajo. Para el aspirante al Rectorado, una institución que no cuida el bienestar de su personal difícilmente puede alcanzar la excelencia académica.

El impacto de la vivienda en la vida académica

La intervención de Carles Padilla también ha abordado con crudeza la crisis de la vivienda en Valencia y cómo esta afecta directamente a la comunidad universitaria. Con alquileres medios que ya rondan los mil quinientos euros en la ciudad, el candidato ha señalado que resulta materialmente imposible para un beneficiario de un contrato predoctoral o postdoctoral sufragar una estancia digna. Esta situación está provocando que tanto el estudiantado como los investigadores más jóvenes deban realizar auténticas cábalas para poder permanecer vinculados a la universidad, lo que supone una barrera de acceso que la institución no puede obviar.

Aunque el problema de la vivienda es una cuestión estructural que excede las competencias directas de la Universitat de València, Padilla ha defendido que el Rectorado debe mostrar su voluntad de ser útil aplicando todas las medidas de apoyo que estén a su alcance. El programa electoral contempla que la universidad actúe como un agente activo que minimice el efecto negativo de estos factores externos, buscando fórmulas que garanticen que el talento no se pierda por la imposibilidad de costear un alojamiento. Para el candidato, ser una universidad pública de referencia implica también velar por la igualdad de oportunidades y la protección de sus miembros más vulnerables económicamente.

Un equipo cohesionado bajo un código ético

Durante el acto se ha presentado formalmente al equipo que acompañará a Carles Padilla, un grupo de profesionales con nombres y apellidos que han suscrito un código deontológico de compromiso con la transparencia y la ética pública. Entre las figuras destacadas se encuentran Ana Rosa Calero para la cartera de Internacionalización, Javier Gracia Calandín en Estudiantes o Quique Lanuza en el área de Estudios. El equipo se completa con Paula Jardón en Cultura, Fran Grimaldo para la Simplificación Administrativa e Iván Chulvi en Estudiantat y Vida Universitaria, junto a Davinia Palomares, Sergi Domenech, Juanfran Sánchez y Anabel Forte, esta última propuesta como Secretaria General.

La imagen visual de la candidatura, un corazón formado por dos números dos que se miran, simboliza la intención de trabajar de manera conjunta y romper con la estructura de "compartimentos estancos" que a menudo paraliza la gestión. Padilla ha insistido en que su gobierno no será una colección de parcelas aisladas, sino un proyecto transversal donde todas las voces sean escuchadas y todas las opiniones tenidas en cuenta. Asimismo, ha reafirmado su compromiso con la lengua y la cultura propias de los valencianos como parte irrenunciable de la identidad institucional, asegurando que el Consell de Govern recuperará el protagonismo en la toma de las decisiones más trascendentales.

Compromisos para una universidad de proximidad

El programa electoral, que cuenta con un total de doscientas treinta y nueve medidas, se articula sobre cinco ejes de compromiso inmediato que Padilla ha prometido implementar para transformar la realidad de la institución. El primero de ellos apuesta por una universidad de proximidad que esté presente físicamente en los campus y sea sensible a los problemas cotidianos. A esto se suma una apuesta decidida por la transparencia institucional y la sostenibilidad, entendiendo que la Universitat de València debe liderar con el ejemplo en los retos sociales y climáticos del siglo veintiuno.

Finalmente, el candidato ha cerrado su discurso apelando a un credo personal de retorno y gratitud hacia la universidad que le ha permitido desarrollar su carrera profesional. Padilla ha abogado por una investigación y transferencia de conocimiento que lleguen de manera efectiva a la sociedad, eliminando las trabas que hoy lastran la competitividad de la ciencia valenciana. El quinto gran compromiso se centra en un plan de salud integral y bienestar para las personas, buscando que trabajar en la universidad vuelva a ser motivo de orgullo y satisfacción. Con esta hoja de ruta, Carles Padilla inicia su camino al Rectorado con la promesa de devolver a la comunidad universitaria la ilusión por una institución más ágil, más justa y, sobre todo, más humana.