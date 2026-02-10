Los colegios veterinarios denuncian la falta de plazas de inspectores en los mataderos

El Consell Valencià de Col·legis Veterinaris (CVCV) ha denunciado la falta de plazas para Inspectores Veterinarios de Matadero tras la nueva propuesta de la Generalitat para regular las condiciones y la retribución de los Veterinarios de Área que realizan las funciones de los inspectores. Desde hace años, el CVCV la decisión de las autoridades de suplir las carencias en los mataderos con Veterinarios de Área.

En un nuevo proyecto de decreto, la Generalitat propone un pago complementario para los veterinarios que trabajen en mataderos, sin considerar la cualificación y las funciones de cada categoría, tal como ha señalado el CVCV. Desde el órgano colegial denuncian que, según el borrador y sin criterios definidos, puedan reasignar a los veterinarios de área funciones propias y exclusivas de los veterinarios de matadero.

Desde el CVCV, plantean la necesidad de crear más plazas en los mataderos. "Es imperativo que se mantengan estas dos categorías diferenciadas por la necesidad de una formación específica, que está regulada en la normativa europea y renumerarlas con­ve­nien­te­men­te, puesto que su re­percusión sobre la salud de las personas y económica es clave”, alegan.

Funciones no equiparables

El control de los alimentos en la Comunitat Valenciana está regulado a partir de estas dos categorías con ámbitos de actuación muy diferenciados, tal y como se establece en el Decreto 30/1988, que define y estructura los servicios veterinarios, profundizando en las funciones y la naturaleza de ambos perfiles profesionales.

Según esta normativa, los Veterinarios de Área se encargan de garantizar la seguridad alimentaria en distintos establecimientos como supermercados, restaurantes o colegios, mientras que los Inspectores Veterinarios de Mataderos se responsabilizan de la inspección del ganado antes del sacrificio, del despiece y las condiciones de refrigeración, transporte y producción de derivados cárnicos.

Los veterinarios de área velan por la seguridad alimentaria en establecimientos de distinta índole (industrias alimentarias, bares, restaurantes, colegios, supermercados, lonjas pesqueras…) / CVCV

Alegaciones a las medidas de la Generalitat

Las alegaciones presentadas por el CVCV advierten que la medida presentada por la Generalitat “no con­­templa las horas de formación especializada en las funciones, conforme establece la normativa eu­ropea” y podría cuestionar “la eficiencia y la efi­ca­cia de los con­troles oficiales” en la seguridad alimentaria. Alegan también que la sustitución continuada de estas funciones generaría una "disfunción organizativa e inseguridad jurí­dica” entre los veterinarios.

Según el órgano colegial autonómico, supondría también que los profesionales que accedieron a plazas de Veterinario de Área mediante concurso u oposición “con unas condiciones conocidas y aceptadas, verían modificado sustancialmente su destino funcional sin posibilidad de elección ni aplicación de criterios o baremos es­tablecidos, objetivos y equitativos, que­dando su asignación a funciones muy distintas”.

El CVCV valora en términos "positivos" la intención de la Conselleria de Sanidad de regular las condiciones de los profesionales en festivos, horario nocturno, en régimen de turnos o en los mataderos, pero advierte que las remuneraciones planteadas son "sensiblemente más bajas" que las recogidas para otros sanitarios con responsabilidades equivalentes, por lo que "necesitan mejorar".

No descartan movilizaciones

Con un malestar acumulado tras décadas de precariedad en los horarios de trabajo en los mataderos y con la suma ahora de esta medida, en el CVCV no descartan posibles huelgas o manifestaciones dentro del sector veterinario de salud publica en caso de que la Generalitat no atienda sus alegaciones.