Directo: Nueva jornada de viento extremo en la Comunidad Valenciana

La Comunitat Valenciana afronta este martes un nuevo episodio de viento, con rachas muy fuertes de componente oeste que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos en varias zonas del territorio, especialmente en el interior y varios tramos del litoral de Valencia.

Según la previsión, la jornada estará marcada por un cielo nuboso, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en algunos puntos del interior de la mitad norte de la Comunitat Valenciana, pero en cualquier caso no serán ni generalizadas ni persistentes. No obstante, el fenómeno más significativo será, sin duda, el viento, que soplará con rachas muy intensas, alcanzando los 90 km/h en el interior y el litoral.

