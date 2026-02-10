En Directo
Minuto a minuto
Directo: Nueva jornada de viento extremo en la Comunidad Valenciana
El viento volverá a ser el protagonista durante la jornada del martes
La Comunitat Valenciana afronta este martes un nuevo episodio de viento, con rachas muy fuertes de componente oeste que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos en varias zonas del territorio, especialmente en el interior y varios tramos del litoral de Valencia.
Según la previsión, la jornada estará marcada por un cielo nuboso, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en algunos puntos del interior de la mitad norte de la Comunitat Valenciana, pero en cualquier caso no serán ni generalizadas ni persistentes. No obstante, el fenómeno más significativo será, sin duda, el viento, que soplará con rachas muy intensas, alcanzando los 90 km/h en el interior y el litoral.
La Aemet advierte que las rachas de viento superarán los 90 kilómetros: Lo peor está por llegar
Lo peor del temporal de viento que hoy golpeará la Comunitat Valenciana, y en especial la provincia de Valencia, está por llegar. La Aemet prevé que la velocidad de las rachas de viento vaya incrementándose a medida que avance el día.
Desde la Agencia Estatal de Meteorología advierten que el viento podría superar los 90 kilómetros por hora a partir del mediodía.
Alerta en València por el viento
El Ayuntamiento de València ha ordenado el cierre de los parques y jardines de València, incluido el Jardín del Túria, y ha recomendado evitar el tránsito por La Devesa, ante la alerta naranja decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias la Generalitat por fuertes rachas de viento.
A consecuencia de este aviso meteorológico, que afectará a todo el litoral de la provincia, el consistorio ha adoptado estas medidas por precaución y la situación se mantendrá durante todo el día de hoy, martes 10 de febrero, y mañana, 11 de febrero, mientras se mantenga esta previsión, de acuerdo con el protocolo de emergencias meteorológicas.
Pilar Olaya
L'Horta se blinda contra el viento
Los municipios de l'Horta han adoptado prácticamente las mismas medidas de prevención ante la alerta naranja por fuerte rachas de viento decretada en la comarca. Así, los 43 municipios han decidido cerrar parques, jardines y cementerios, y han pedido a la población que evite la proximidad a estas zonas ante el aumento del riesgo de caídas de ramas de árboles, se aconseja a la ciudadanía.
También se han cerrado instalaciones deportivas al aire libre y todo tipo de actos que no sean en locales cerrados, al igual que la zona de paelleros y los huertos urbanos.
José Luis G. Llagües
Las cicatrices del viento en Xàtiva: requieren la reparación del muro en un hotel en desuso
El viento no da tregua a las comarcas centrales. El temporal que azota gran parte de la geografía valenciana desde hace semanas ha vuelto a obligar al Ayuntamiento de Xàtiva a decretar el cierre de los espacios públicos -parques y jardines- para las jornadas de hoy y mañana.
La situación persiste desde hace semanas y las fuertes rachas están dejando «cicatrices» en el tejido urbano. Así, el consistorio de la capital de la Costera se ha visto obligado a requerir a los titulares de un complejo hotelero en desuso desde hace años la reparación de un muro exterior.
Valencia vive la noche de febrero más cálida de la última década
La provincia de Valencia ha vivido la noche de febrero más cálida de los últimos diez años, desde el 13 de febrero de 2016, cuando en València la mínima fue de 19.0, en el aeropuerto de 17.8, en Xàtiva de 18.6 y en Miramar de 19.8, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, las rachas de viento más adversas se concentrarán en el interior sur y en el litoral norte y sur de Valencia, donde la Aemet ha activado el aviso naranja. En otras zonas de la Comunitat Valenciana, como el interior norte y sur de Castellón, y el interior y litoral norte de Alicante, también ha activado el aviso amarillo, ya que se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h. En estas zonas, aunque el riesgo sea bajo, el viento también podría provocar incidencias puntuales.
València cierra jardines y parques
València cierra jardines y parques por riesgo de desprendimientos y caídas por las fuertes rachas de viento. La Policía Local de València pide extremar precauciones y comprobar las fijación de todos los elementos de la fachada o balcones que puedan verse afectados por el viento.
