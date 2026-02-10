Docentes con discapacidad alertan de que un error en el concurso de méritos amenaza con dejar plazas desiertas

La Conselleria de Educación se enfrenta a un obstáculo en su intento de regularizar la situación de los docentes con diversidad funcional en la Comunitat Valenciana. Tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que obliga a la administración a convocar un proceso extraordinario de 755 plazas para cumplir con el cupo de reserva del 10% que el anterior gobierno del Botànic omitió, el colectivo afectado ha dado la voz de alarma. Advierten que, debido a un error de diseño en la convocatoria, decenas de estas plazas podrían acabar "en la basura".

Conselleria de Educación asegura, sin embargo, que "está previsto que no pase" y que cuando una persona obtenga un apaza tendrá un plazo para elegir la que desea y el resto se adjudicará a la peronas que sigue para evitar el número de plazas vacantes.

Un sistema que "bloquea" las especialidades

El problema radica en la mecánica del concurso de méritos. Al tratarse de un proceso donde las personas con discapacidad están exentas del pago de tasas, se ha producido un fenómeno de inscripciones masivas: multitud de aspirantes se han apuntado a decenas de especialidades distintas —en algunos casos hasta 33— sin poseer necesariamente la especialización técnica, simplemente para maximizar sus opciones.

Según denuncian desde el colectivo de docentes afectados, el sistema de selección actual no contempla que la lista "corra" de forma efectiva una vez se adjudican las plazas definitivas. El procedimiento actual establece que, tras la asignación provisional, los aspirantes tienen cinco días para elegir una plaza y rechazar el resto.

Sin embargo, el riesgo real surge en la lista definitiva. "Una persona puede colarse en las definitivas de 15 especialidades; ahí elige una, pero como la lista no vuelve a correr, las otras 14 plazas se pierden", explican voces del colectivo. Este bloqueo es especialmente crítico en Secundaria y Formación Profesional, donde un grupo reducido de personas con baremos altos podría acaparar las listas de múltiples especialidades y dejar sin opciones a los siguientes candidatos. La clave está en que esas personas deberían renunciar activamente a las otras 14 plazas, algo que el colectivo cree que no va a suceder.

El drama de la especialización: el caso de Vicente

Esta situación administrativa tiene rostros humanos y trayectorias de lucha personal. Es el caso de Vicente, un profesor sordo de Educación Física de Alboraya cuya vida ha sido una carrera de obstáculos. Vicente, que ha trabajado como camarero y repartidor para subsistir mientras peleaba por su vocación docente, ve ahora con impotencia cómo su oportunidad se desvanece por el "oportunismo" burocrático.

"Ahora mismo estoy fuera si hay gente que no renuncia", lamenta Vicente. El docente señala que personas sin la especialidad de Educación Física —provenientes de ámbitos como Economía, Cocina o Pedagogía Terapéutica (PT)— se han apuntado a su lista para asegurar un puesto, a pesar de no tener intención o capacidad de ejercer en dicha área.

En su especialidad concreta, hay 11 plazas y el cupo de diversidad funcional reserva 3. Si quienes ocupan esos puestos en la lista definitiva ya han obtenido plaza en otra de las 30 especialidades a las que se han apuntado y no se activa un mecanismo para que la lista corra, esas plazas de Educación Física quedarán desiertas. "No somos números, somos personas. Solo queremos que nadie pierda ninguna plaza", sentencia.

La exigencia a Conselleria: "Hacer girar la rueda"

La Asociación Diversidad Funcional Docente, impulsora del recurso que tumbó la convocatoria original por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad, reclama ahora "sentido común" a la administración. Su petición es clara: la Conselleria debe tener la voluntad política de realizar tantas rondas de adjudicación como sean necesarias hasta que todas las plazas se agoten.

El departamento de Campanar, que ya ha encargado informes jurídicos para aplicar la sentencia y crear el nuevo concurso de 755 plazas, tiene ahora el reto de evitar que un proceso destinado a la inclusión real acabe convertido en un laberinto de plazas vacías.

Los docentes recuerdan que se trata de un proceso de estabilización para un colectivo vulnerable que ya ha sufrido años de discriminación. "Es un paso importante hacia la igualdad, pero si las plazas se tiran a la basura, la inclusión será solo un espejismo", advierte Vicente.