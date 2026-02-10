Los embalses crecen 78,52 hectómetros tras las borrascas Leonardo y Marta

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han ganado 78,52 hectómetros cúbicos con el paso por la península de las borrascas Leonardo y Marta, que continua azotando gran parte del territorio. Con este aumento, los pantanos de la demarcación se encuentran a casi el 58% de su capacidad, almacenando un total de 1.634,36 Hm3. Esta cantidad supone el segundo volumen más alto de la última década durante la segunda semana de febrero, detrás de los 1.732 Hm3 de 2023.

Entre 2016 y 2025, el promedio de agua embalsada a estas alturas del año es de 1.362,62 hectómetros cúbicos, por lo que la cantidad actual se situa 271,72 hectómetros por encima de la media. El volumen ha aumentado en 165 Hm3 respecto al año pasado y 242,46 en relación con 2024, antes de la dana del 29 de octubre.

El año con más borrascas

Este año se posiciona como el año más borrascoso desde 2018, cuando el grupo suroeste europeo de servicios meteorológicos nacionales, en el que se encuentra la Aemet, empezó a designar borrascas de alto impacto en la temporada 2017-2018.

Las borrascas se nombran solo cuando se prevén condiciones que obliguen a lanzar avisos por fuertes vientos en alguno de los países del Grupo Suroeste y, desde 2018, nunca se había puesto nombre a tantas borrascas. A estas alturas en 2025, tan solo se habían nombrado cuatro borrascas (Floriane, Garoe, Herminia e Ivo), mientras que en 2026 ya van siete (Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin y las dos que llegaron la semana pasada, Leonardo y Marta).

Continúa la escasez en algunas zonas

Tal como señala el Informe de Seguimiento de la Sequía y la Escasez de la CHJ y a pesar del significativo aumento del volumen de agua embalsada, los escenarios de escasez no cambian. El Serpis sigue en prealerta y Marina Baja y Vinalopó-Alacantí continúan en situación de alerta. El resto de sistemas se encuentran en situación de normalidad, pero el nivel global es también de prealerta.