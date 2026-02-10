Los escoltas desmontan la versión de Mazón: el 29-O no llegó al Palau hasta "las 19.45 o 19.50 horas"

Los tres escoltas asignados al presidente de la Generalitat Carlos Mazón durante la fatídica jornada del 29 de octubre de 2024 desmontaron ayer en sede judicial la versión mantenida por el exjefe del Consell y su equipo de comunicación: que siguió la evolución de la dana desde las 18 horas en el Palau de la Generalitat. Los tres guardaespaldas confirmaron que el entonces presidente de la Generalitat no llegó al Palau de la Generalitat hasta las 19.45 o 19.50 horas, según puido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de su declaración. Un dato que confima las informaciones adelantadas por Levante-EMV de que Mazón no llegó al Palau hasta poco antes de las 20 horas. En estos quince meses posteriores a la dana, Carlos Mazón ha cambiado hasta en ocho ocasiones de versión sobre lo que hizo la tarde del 29 de octubre.

Laura Ballester

Los tres escoltas comparecieron durante toda la mañana en los juzgados de Catarroja, donde entraron y salieron por la puerta trasera del garaje en un vehículo, para evitar a los medios de comunicación. La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja acordó citarlos, junto su jefe y subinspector de policía (citado el 20 de de febrero), por haber estado asignados al presidente de la Generalitat durante el 29 de octubre de 2024, con especial interés entre lo que pasó entre las 15 y las 21 horas. La comparecencia de los escoltas del exjefe del Consell se acordó a petición del abogado de la acusación particular de una víctima de Algemesí, Ximo Esteve, y la acusación popular que ejerce Compromís, bajo la dirección letrada de Armando Galán.

De los tres agentes, dos fueron los que acompañaron al expresidente de la Generalitat a pie hasta la calle Bonaire, donde está ubicado el restaurante El Ventorro. Antes de llegar al local, Mazón les pidió que volvieran al Palau de la Generalitat, como así hicieron. No era la primera vez que tomaba esta decisión, según confirmó uno de los escoltas. Aunque sí la primera, según admitió otro de ellos, que los despachaba sin concretar la hora de volver a por él o recogerlo. Mazón les dijo "que podíamos volver al Palau y que ya nos llamaba".

Los tres esperaron toda la tarde en el Palau de la Generalitat, hasta que alrededor de las 19 o 19.15 horas salieron a repostar con sus coches. "Justo en ese momento llamaron al chófer para ir a recoger al presidente". Un mensaje que el chófer transmitió a los escoltas "a las 19.15 o 19.20 horas".

Aunque el entonces presidente de la Generalitat no llegó hasta las 19.45 horas o 19.50 horas, según el testimonio de los tres policías. Según su testimonio, Mazón llegó solo, caminando por la calle Caballeros hasta el Palau de la Generalitat, confirmaron dos de ellos. "Andando desde la Plaza de la Virgen". Al llegar, los escoltas lo esperaban en el patio Gótico. "Subo al despacho y nos vamos", aseguran que les dijo. Y poco antes de las 20 horas, salieron del Palau de la Generalitat hacia el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana.

En los dos coches de la comitiva del entonces presidente de la Generalitat, los tres escoltas viajaban en uno de sus vehículos. Y en el otro únicamente acompañaban a Mazón el chófer oficial y el consultor y polítólogo, Josep Lanuza. De camino, recogieron a Maite Gómez, la jefa de prensa del entonces presidente de la Generalitat. Según sus testimonios, desde que llegó Mazón al Palau en ningún momento mostró nerviosismo o preocupación. Estaba "normal".

Al llegar a l'Eliana, al considerar el Centro de Coordinación de Emergencias "un sitio seguro" los escoltas ya no lo acompañaron, por lo que no pudieron escuchar nada de la emergencia. El servicio lo finalizaron cuando Mazón abandonó l'Eliana, a las dos de la madrugada del 30 de octubre.

Justificación de la declaración

La magistrada de la dana consideró necesario escuchar en sede judicial a los escoltas de Mazón como testigos para saber si "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", que se produjeron entre el entonces jefe del Consell y actual diputado en las Corts Valencianes, Carlos Mazón y la entonces consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia, Salomé Pradas. La jueza instructora considera que son extrapolables a estos testigos los argumentos recogidos en el auto de la Audiencia Provincial que ordenó la práctica de la testifical de la periodista que comió el día de la dana con el presidente de la Generalitat y que le ha permitido aproximarse de forma tangencial a Carlos Mazón, al que no puede investigar por su condición de aforado al ser diputado en el parlamento valenciano.

"La argumentación que se aplicó respecto de la testigo Maribel Vilaplana, se puede extender a los escoltas y chófer" de Carlos Mazón, razonó la magistrada. Por tanto, "en el análisis del proceso de decisión por parte de la consellera, Salomé Pradas, resulta relevante, dadas las funciones que se le atribuyen al presidente del Consell, funciones directivas y de coordinación, las conversaciones que mantuvo con el President de la Generalitat".

La magistrada de la dana también razonó que "en ese proceso de decisión ha de atenderse al hecho de si efectivamente [los escoltas o el chófer] pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos". Sobre el cruce de llamadas que pudieron cruzar esa tarde el jefe del Consell y su consellera, la magistrada asegura que "ha de señalarse que hay un hecho indiscutible, la voluntad de la señora Salomé Pradas de mantener contacto con el presidente de la Generalitat". Una voluntad de contacto que "refrenda el acta notarial aportada por la defensa de Pradas, que establece cuatro categorías en las llamadas, partiendo, no solo de sus manifestaciones, sino también del cotejo con las que constan en el teléfono y las subsiguientes impresiones de las llamadas".

Un acta notarial en la que la magistrada detalla que "recoge las llamadas entrantes y salientes del teléfono de la requirente doña Salomé Pradas: “Con indicación de día (29 de octubre de 2024), horas, si es entrante o saliente, duración, si es cancelada (no se pudo realizar la conexión) o perdida (no se respondió). Es decir, se diferencia claramente entre la última categoría (no se respondió) lo que efectivamente haría referencia a que no se contestó por el receptor, frente a la denominada llamada cancelada, en la que la investigada Salomé Pradas no pudo realizar la conexión, le fue imposible".