Feijóo reafirma su rechazo a la nueva financiación sin plantear alternativas

Mucho se han movido las placas tectónicas de la política en la C. Valenciana desde que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pisó Valencia por última vez para asistir a un acto público, hace prácticamente 10 meses. Corría el mes de abril de 2025 y pese a su cuestionadísima gestión de la dana, Carlos Mazón era todavía president. Lo seguiría siendo todavía medio año más con el aval de un Feijóo que pese a no mover ficha, evitaba dejarse ver en las cercanías de la zona dana con su barón, convertido en un activo tóxico para sus intereses.

Salvada la patata caliente de la sucesión con el nombramiento de Juanfran Pérez Llorca (con la colaboración necesaria de Vox), Feijóo ha regresado este martes a Valencia en un contexto desinflamado respecto a aquel congreso del PP europeo de finales de abril, en el que Mazón seguía acaparando los focos y las críticas pese a los intentos de su partido por esconderle. Lo ha hecho además asistiendo a un acto en territorio 'amigo': la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

Feijóo ha llegado al Roig Arena, donde se ha celebrado el cónclave empresarial, escoltado por Llorca (ha sido su primer acto conjunto en tierras valencianas desde la llegada al Palau del nuevo president), por la alcaldesa de València, María José Catalá, y por el anfitrión Vicente Boluda. Como acostumbra en sus últimas visitas a las inmediaciones de la dana, el popular no ha aceptado preguntas de la prensa.

Durante el coloquio mantenido entre Feijóo y Diego Lorente, secretario general de AVE, el líder nacional del PP ha vuelto a exhibir su rechazo frontal al modelo de financiación planteado por el Gobierno de España, basando sus críticas en que se haya pactado con el independentismo catalán. Y ha mantenido su ambigüedad en lo que respecta a sus propuestas, ya que no ha planteado alternativas a la receta de María Jesús Montero más allá de medidas de apoyo transitorias hasta una eventual reforma.

Feijóo ha lamentado que se ha "perdido una gran oportunidad" para la reforma del sistema por esa decisión de Moncloa de negociarlo sólo con ERC, pero no ha sabido proponer un modelo propio. En concreto, ha criticado que "los que más recaudan aporten menos" y viceversa, en evidente alusión a Cataluña y lamentando que con ello se "rompe" el modelo común.

Frente a esto y preguntado directamente por su planteamiento alternativo, el gallego no ha sabido concretarlo y se ha limitado a reafirmar su apoyo a un fondo de nivelación transitorio para la C. Valenciana y "una o dos" comunidades más y un trato "especial" por la dana. Dos medidas temporales que, en todo caso, ha defendido que quedaron recogidas en el documento firmado en la reciente cumbre de Zaragoza del PP. Los expertos cifran la cantidad a percibir en ese fondo de nivelación en unos 1.800 millones anuales, la mitad del incremento que plantea el Gobierno con el nuevo modelo para la C. Valenciana, de 3.669 millones al año.

Feijóo también ha destacado su apuesta por un "plan especial para la dana", otra medida ya contemplada en esa declaración de Zaragoza pero que sigue sin concretar. El texto hablaba de una "excepción específica" para Valencia que el PP no ha aterrizado.

Igualmente, ha vuelto a agitar su 'plan Valencia', un compromiso de inversión de 12.000 millones en 10 años, a razón de 1.200 millones anuales y que duplicarían la aportación anual del Estado a las comarcas de Valencia y que presentó al empresariado valenciano hace más de un año.

Tras Feijóo, ha intervenido el president Llorca, quien ha replicado los argumentos de su jefe nacional. "Que le quede a todo el mundo claro: lo propuesto no es justo para la Comunitat Valenciana" ha sentenciado incidiendo, de nuevo, en que se ha cerrado sin diálogo con los territorios.

"¿Negociarían con un proveedor a solas y que saben que va a engañarles?", se ha preguntado Llorca interpelando a los grandes patronos valencianos presentes en el auditorio. El jefe del Consell se ha mostrado abierto a negociar el nuevo modelo, pero "con todos los actores presentes". Es decir, los presidentes autonómicos.

Noticias relacionadas

Y como Feijóo, ha coincidido en que se ha "perdido una gran oportunidad" para "solucionar" el problema. Ha destacado también el respaldo de su partido a "resaltar las singularidades valencianas" en relación con la dana y la financiación, lamentando que el Gobierno no haya tenido "voluntad" de alcanzar un acuerdo común.