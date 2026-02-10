Los finalistas de los Premios Talento Joven 2026 ya tienen nombre

El jurado de la XIII edición de los Premios Talento Joven ya ha escogido a sus finalistas. Un total de 20 jóvenes valencianos (seleccionados de entre 130 participantes) repletos de ingenio que luchan por perseguir sus sueños y hacer de este sitio un lugar mejor. Por el momento, además del voto popular, el jurado ya ha tomado la primera decisión: nombrar a los candidatos que podrían llegar a convertirse en los rostros ganadores de estos premios que organizan Levante-EMV y CaixaBank y llevarse a casa 4.000 euros.

Finalistas en la categoría de Empresa

Carlos Prades

ImpactE es una joven empresa que nace en 2020 con el objetivo de facilitar la transición energética a municipios y empresas. Desde 2020 hemos trabajado con más de 100 ayuntamientos a nivel nacional y sido nombrados en varias ocasiones mejor startup que trabaja por el clima y el Govtech. Actualmente, somos un equipo de más de 20 personas, impacto real a nivel nacional y con proyectos de internacionalización activos.

Macarena Aguirre

Aunque no era la mejor futbolista, mi empeño y constancia me permitieron conseguir una beca deportiva en Estados Unidos, donde pude seguir estudiando y compitiendo. De esa experiencia nació MAE, hoy una empresa líder en admisión y becas en las mejores universidades estadounidenses, tanto para estudiantes deportistas como no deportistas. Mi motor sigue siendo el mismo desde los 14 años: abrir oportunidades donde algunos solo ven límites.

Naiara Vilella

Desde My hormone lab hemos desarrollado HØRM: una plataforma con algoritmo propio que traduce las variaciones hormonales en recomendaciones individualizadas de entrenamiento. El resultado es un entrenamiento hiperpersonalizado que mejora el rendimiento, previene lesiones y reduce la frustración. Porque muchas veces el problema no es falta de constancia o de voluntad, sino de datos y el desconocimiento de cómo interpretarlos.

Sergio Ortiz

Ordantis, creada por Sergio Ortiz y Fernando Martínez (alumnos del grado de Ciencia de Datos en la UPV) es una empresa con base tecnológica que actúa como equipo externo de I+D en IA para pymes. Nacemos porque muchas pymes, especialmente entre 10 y 100 empleados, quieren ser data-driven, pero su operativa diaria sigue llena de trabajo manual. No es solo automatizar: es crear capacidades nuevas como asistentes internos que entienden el negocio.

Finalistas en la categoría de Ciencia

Belén Lerma

Mi trabajo actual se centra en el estudio de procesos catalíticos de interés industrial, mediante el uso de reactores en continuo y el desarrollo de nuevos catalizadores bajo los principios de la química sostenible. Asimismo, participo activamente en proyectos de I+D+i con empresas del sector químico, lo que me ha permitido implementar los conocimientos adquiridos previamente en un entorno de investigación aplicada.

Carmen Peña

Como joven investigadora de la Comunitat Valenciana, represento a una generación que no entiende la excelencia científica sin impacto social. Mi objetivo es que el diagnóstico precoz de las demencias deje de depender de la suerte y se convierta en una realidad accesible, porque en estas enfermedades llegar antes no es solo un avance científico: es una forma de cuidar mejor y con mayor dignidad.

Iván Antonio Negrín

StructuralOptima es un proyecto de investigación aplicada que ha dado lugar al desarrollo de una plataforma funcional y escalable de optimización estructural asistida por inteligencia artificial (IA), orientada al diseño de edificaciones más sostenibles y resilientes frente a los retos actuales del sector de la construcción. No solo optimiza costes o consumo de material, sino que incorpora de forma simultánea criterios ambientales, estructurales y de resiliencia.

Mario Ribelles

Eden Blue es una solución de ingeniería Ag-Tech nacida en la Universitat Politècnica de València (UPV). Desarrollamos una plataforma flotante modular que permite la producción de alimentos y agua potable en alta mar, operando de forma 100 % autónoma (off-grid). Nuestra tecnología integra tres procesos en un ciclo cerrado de «Residuo Cero»: Desalinización Solar Pasiva, Agricultura Regenerativa y Biorrefinería de Microalgas. El objetivo es claro: aplicar la ingeniería para proteger nuestro recurso más valioso, el agua.

Finalistas en la categoría de Deporte

Laura Remuzgo

Mi pasión desde pequeña es practicar y competir en salvamento y socorrismo, un deporte que salva vidas. Llevo entrenando y perfeccionando este deporte desde los tres años, compaginándolo siempre con los estudios. Actualmente, estoy reconocida como Deportista de Alto Nivel y la especialidad que yo practico (la prueba reina del salvamento, llamada Ocean) combina cuatro disciplinas distintas, de las que estoy federada en tres: nado, piragua, tabla y carrera.

Nacho Rodrigo

Soy ciclista paralímpico y aunque tengo una discapacidad visual congénita, eso no es ninguna barrera para mí. A partir de 2023 entré a formar parte de la Selección Española de Ciclismo Paralímpico, y en 2024 logré proclamarme campeón de la Copa de Europa de ese mismo año. Mi sueño como buen deportista es poder participar en unos Juegos Paralímpicos y proclamarme vencedor, además de mejorar mis resultados a nivel internacional y revalidar mis títulos nacionales.

Nagore Folgado

Soy atleta paralímpica española especializada en 100 m y 200 m. Compito en la categoría T12 y cuento con una sólida trayectoria nacional e internacional desde categorías inferiores. He representado a España en dos Juegos Paralímpicos (Tokio 2021 y París 2024). En la actualidad, mi objetivo es seguir creciendo en la élite internacional y continuar representando al deporte paralímpico español al máximo nivel.

Samuel García

Compito en la División de Honor, la máxima categoría del waterpolo nacional, con el CN Santa Cruz Tenerife Echeyde, lo que me llevó a trasladar mi residencia de València a Tenerife hace casi dos años. Compagino mi carrera deportiva profesional con mi formación académica, cursando el Grado en Medicina en la Universidad de La Laguna. Además, soy árbitro de waterpolo, con experiencia en competiciones de categoría autonómica.

Estos son los rostros de los 20 finalistas de la XIII edición de los Premios Talento Joven. / LEV-EMV

Finalistas en la categoría de Cultura

Ana Sánchez

Mi proyecto cultural está destinado a promocionar la variedad autóctona Merseguera y a poner en valor la tradición vinícola del Alto Turia mediante la creación de la Primera Feria de la Merseguera. Esta iniciativa se complementa con acciones educativas, culturales y de difusión, conectando patrimonio, juventud, turismo sostenible y desarrollo rural con el objetivo de reforzar la identidad territorial y dinamizar la comarca.

Antonio Morant

La pérdida auditiva profunda y el uso de implantes cocleares siguen siendo una barrera invisible en el acceso a la cultura. Se encuentran, con frecuencia, con experiencias incompletas o directamente frustrantes. No por falta de sensibilidad, sino por falta de soluciones integradas. Por ello, mi proyecto consiste en incorporar de manera permanente un Sistema FM (frecuencia modulada) portátil de acceso auditivo en todos mis conciertos.

Jorge Vicent

«Latencia» es una instalación audiovisual inmersiva que transforma un espacio arquitectónico en una experiencia sensorial íntima y profundamente emocional. A través de la integración de luz, imagen y sonido, la propuesta invita al público a vivir un recorrido introspectivo inspirado en las cinco fases del duelo, entendidas como un proceso emocional universal. La obra se concibe desde el arte como experiencia: no se observa desde fuera, se habita.

Nacho Baeza

«Metanoia» no es solo una ópera ni un ballet, sino un proyecto escénico que nace de una necesidad profunda de transformación artística y personal. La obra surge tras años de formación e investigación y se construye desde la voluntad de un equipo humano comprometido con llevar a escena una propuesta escénica ambiciosa y significativa. A partir de los poemas de William Shakespeare, la obra propone una lectura crítica y actualizada de textos canónicos que dialogan de forma directa con los conflictos del presente.

Finalistas en la categoría de Acción Social

Andreea Mara

CircularScore Global Group S.L. es una startup tecnológica de base sostenible creada en Castellón en abril de 2025, cuyo propósito es ayudar a las empresas a medir, mejorar y comunicar su desempeño en sostenibilidad de forma automatizada, accesible y verificable. La empresa desarrolla una plataforma digital SaaS, basada en inteligencia artificial generativa, que convierte los datos empresariales en métricas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Directiva Europea de Reporte de Sostenibilidad.

Bàrbara Tena y Belén Serrano

Proyecto Comer Libremente es una iniciativa de prevención, intervención y educación alimentaria orientada a abordar la problemática de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) y la desinformación existente en torno a los hábitos saludables, especialmente en la población adolescente y sus familias. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado numerosas charlas divulgativas y talleres, con el objetivo de acercar a jóvenes y familias la alimentación y la salud desde una perspectiva integradora, que contempla tanto el bienestar físico como el psicológico.

Celia Aparicio

Este proyecto propone la creación de un espacio lúdico en un municipio de la Comunidad Valenciana con menos de 1.000 habitantes, concebido como un espacio educativo, cultural y social para la infancia. A través de actividades relacionadas con la música, el deporte y el desarrollo social, Adeludic busca favorecer al crecimiento de los niños y niñas, además de apoyar la conciliación familiar, con el fin de contribuir a fijar población y atraer nuevas familias al entorno rural.

Pablo Prieto

«Bailando a ciegas» es el proyecto que estoy desarrollando, en el que trato de dar visibilidad a las personas con discapacidad, especialmente, a las personas con discapacidad visual dentro del mundo de la danza. Mi forma de hacerlo es mostrando la realidad de este colectivo en las clases que imparto, en las convivencias a las que acudo, en los festivales en los que participo como coreógrafo y en los momentos que comparto con ellas y ellos. Porque la música y el baile no solo son capaces de empoderar, animar y liberarnos: también rompen barreras.

De ellos, Ortiz, Lerma, Rodrigo, Vicent y Aparicio fueron quienes obtuvieron mayor puntuación por parte del público (cada uno en sus respectivas categorías) y que, por lo tanto, se alzaron como los ganadores del voto popular, un impulso que los ha llevado a formar parte de esta selecta agrupación. El nombre de los vencedores finales todavía se desconoce, pues se dará a conocer el mismo día de la gala, durante un acto muy especial que tendrá lugar el próximo martes 24 febrero 2026 en CaixaForum Valencia, a partir de las 18:30 horas.

Por lo tanto, el jurado se enfrenta ahora a la decisión más complicada: decidir quién de los 20 finalistas conseguirá, además del premio monetario, el trofeo acreditativo y el prestigio de formar parte del palmarés de unos premios que ayudan a potenciar las carreras personales y profesionales de jóvenes de la Comunitat Valenciana con edades comprendidas entre los 18 y 35 años.

Talento emergente

Un año más, esta convocatoria se consolida como un auténtico escaparate del talento emergente que busca generar un impacto positivo en la juventud. La dotación económica, que suma un total de 20.000 euros repartidos entre las cinco disciplinas, tiene como objetivo la financiación de proyectos que permitan a los ganadores continuar escalando posiciones en su formación y crecimiento.

Es por ello que el jurado, compuesto por especialistas de reconocido prestigio y representantes tanto de CaixaBank como del periódico Levante-EMV, han evaluado de manera minuciosa la trayectoria de todos los participantes, la innovación de las propuestas y la sostenibilidad en el tiempo. Asimismo, está demostrado que, en ediciones anteriores, estos reconocimientos han sido el impulso preciso que sus premiados necesitaban para dar el salto.

Toda la información sobre los finalistas y la gala final podrán seguirse en la plataforma oficial de los Premios Talento Joven, un encuentro en el que se pondrá en valor el esfuerzo de una generación de valientes que demuestra, de nuevo, que en la Comunitat Valenciana residen talentos con ganas de cambiar el mundo.