FSIE pide a Educación “subir una marcha” en las negociaciones y cerrar acuerdos "prioritarios" para la concertada

FSIE-CV, el sindicato mayoritario de la enseñanza concertada, ha trasladado a la Conselleria de Educación "la necesidad de avanzar en el proceso de negociación, con el objetivo de alcanzar acuerdos que den respuesta a las necesidades actuales de los centros y de los profesionales de la enseñanza concertada", según ha explicado el sindicato en un comunicado.

La organización sindical se ha reunido este lunes con la consellera de Educación, María del Carmen Ortí y con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy Bravo, con el propósito de presentar los asuntos pendientes para 2026, evaluar el calendario de negociaciones y proponer una batería de propuestas a negociar a lo largo del próximo curso escolar 2026-2027.

Desde FSIE-CV señalan que, en este encuentro, “no se han concretado compromisos específicos”, en un contexto en el que “ya ha transcurrido más de la mitad de la legislatura”.

Desde FSIE-CV se valora el diálogo mantenido hasta el momento, aunque se considera necesario dar un paso más hacia la concreción de compromisos, mediante un calendario de negociación con fechas definidas que permita avanzar de manera efectiva en los asuntos pendientes y en su correspondiente dotación financiera.

El sindicato destaca que existen diversos ámbitos que requieren ser abordados de forma progresiva y planificada, entre los que considera prioritarios el cierre de los acuerdos urgentes del plan de jubilación parcial, las plantillas de educación especial y Formación Profesional y la nueva orden de pago delegado.

Jubilación parcial

El principal tema en estos momentos es la jubilación parcial. Si bien en las últimas semanas se están intensificando los trabajos técnicos y la negociación de un próximo acuerdo de jubilación parcial, la Comunitat Valenciana continúa pendiente de un acuerdo para el profesorado de la enseñanza concertada. Esta situación contrasta con la de otras comunidades autónomas que ya han formalizado acuerdos, como Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra o Cataluña, así como con aquellas que mantienen acuerdos previos, como Aragón, Baleares o Murcia.

Desde FSIE-CV subrayan que recientemente la organización ha registrado un nuevo documento con una relación de propuestas técnicamente viables y financieramente sostenibles para viabilizar un acuerdo satisfactorio.

Otros asuntos de negociación

FSIE-CV ha trasladado a la Conselleria la necesidad de abordar otros asuntos prioritarios para la enseñanza concertada. Para esta organización es primordial poner el foco en las condiciones laborales de los profesionales, como el reconocimiento de los sexenios o la reducción de la carga lectiva.

Asimismo, el sindicato plantea la homologación y el reconocimiento profesional del personal, con especial atención a los complementos por cargo directivo, la tutoría y la extensión del pago delegado al personal de administración y servicios (PAS) y al personal complementario.

En relación con la organización y funcionamiento de los centros, FSIE-CV considera necesario financiar la dotación horaria de secretaría, actualizar la partida de Otros Gastos- valorando como insuficiente el incremento del 3 %- y mejorar el desarrollo de la Ley de Autoridad Docente de la Comunitat Valenciana.

En el ámbito de la Formación Profesional, el sindicato reclama también la incorporación de los representantes de la enseñanza privada en los consejos territoriales de FP como instrumento de participación y planificación de una oferta formativa que precisa más conciertos educativos y de más profesionales para responder a las necesidades de los sectores productivos valencianos.

Noticias relacionadas

Por último, señala como prioritario retomar la actualización de las plantillas, cuyos criterios actuales datan de 1996, “con el objetivo de mejorar la atención a la diversidad y avanzar hacia una mayor equidad entre las redes educativas”.