Sanidad
Los médicos acusan al conseller Gómez de "boicotear" la huelga por unos servicios mínimos "abusivos"
Los facultativos emprenden la primera de las cinco semanas de huelga desde ahora hasta junio
Pese al acuerdo en la mesa general, CESM sigue reivindicando un estatuto propio
Los médicos inician el próximo lunes la quinta huelga de facultativos en la sanidad pública valenciana desde el mes de junio. Durará cinco días y será la primera de las cinco semanas de paro convocadas por CESM desde ahora y hasta junio -una semana al mes- para seguir reivindicando un Estatuto Propio al Ministerio de Sanidad, a pesar de que este ya ha llegado a un acuerdo con los sindicatos de la mesa general -Satse, CCOO, UGT y CSIF- para todas las categorías; un documento con más de 100 medidas que, según sus representantes, beneficia también al sector médico.
Como toda huelga en ámbitos esenciales, la Conselleria de Sanidad ha dictado unos servicios mínimos para la próxima semana con el objetivo de garantizar la asistencia a la ciudadanía, a través de resolución firmada ayer. Esta resolución establece una media del 75 % en todos los servicios, algunos llegan al 100 %; un porcentaje que CESM, el sindicato convocante, tilda de "abusivos" y por los que señala directamente al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a quien acusan de "boicotear" la huelga y ser "cómplice" de la ministra Mónica García, al hacer "una pinza contra los médicos valencianos". "Son desproporcionados y restrictivos -, esgrimen en un comunicado- con la intención de vaciar de contenido el derecho fundamental a la huelga".
De hecho, el sindicato ha anunciado que presentará un recurso frente a esta resolución y va a solicitar la suspensión cautelar de la misma. Es una medida que ya se adoptó durante la huelga del mes de diciembre de cuatro días de duración. La justicia no se pronunció durante el paro y, por tanto, los servicios mínimos se mantuvieron porque el personal designado como servicio mínimo está obligado a presentarse en su puesto de trabajo.
Más de 60.000 citas canceladas
El paro de finales de año dejó una media diaria de 15.000 citas canceladas y un cómputo total de 60.000 obligadas a ser reprogramadas, lo que supone un problema para una sanidad pública ya de por sí al límite en la prestación de servicios. Entonces, el seguimiento de la huelga rondó el 15 %, aunque en su último día se elevó hasta el 17 % según los datos ofrecidos por la Generalitat Valenciana. Las cifras pueden parecer mínimas, pero es un porcentaje sobre el total de la plantilla y no sobre el dato real de profesionales que pueden hacer huelga, al quedar fuera de los servicios mínimos.
Estos son los servicios mínimos
La resolución de la Conselleria de Sanidad, establece los siguientes servicios mínimos:
- Los habituales en una jornada ordinaria, es decir, del 100 % en diálisis, radioterapia, programa de trasplantes, UCI y Unidades de Reanimación, en hospitales de día, quirófanos programados con prioridad 1 y 2, así como en oncología. También en los Puntos de Asistencia Sanitaria (PAS) y Puntos de Atención Continuada (PAC) de Atención Primaria y en el CICU-SAMU.
- Del 75 % en las salas de hospitalización, en los servicios de farmacia hospitalaria, en la unidad de hospitalización a domicilio, en consultas externas y gabinetes de técnicas, en los centros de especialidades, en los centros de trasfusiones y en los servicios centrales.
- Del 50 % en los centros de salud y los consultorios auxiliares.
- Servicios propios de un domingo en servicios centrales de urgencias, en el quirófano de urgencias y en las Urgencias hospitalarias.
