Llorca anuncia ante los grandes patronos el fin del impuesto de Sucesiones para empresas familiares

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado este martes la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las empresas familiares a través de la bonificación del 99 % hasta el cuarto grado de parentesco, extendiéndose además a todos los herederos cuando el fundador esté jubilado. El anuncio lo ha hecho ante los grandes patronos de la C. Valenciana, reunidos hoy en la asamblea general de AVE (Asociación Valenciana de Empresarios), entidad que aglutina casi dos tercios del PIB valenciano.

Así se ha manifestado durante su discurso de clausura del acto, donde el jefe del Consell ha destacado que las empresas familiares “suponen más del 90% de la actividad empresarial de la Comunitat Valenciana y generan en torno al 80% del empleo y del PIB” al tiempo que ha señalado que, desde la Generalitat, “estamos fortaleciendo nuestras clases medias trabajadoras bajándoles los impuestos para profundizar en la justicia social de la Comunitat Valenciana”.

En este sentido ha puesto en valor que este año alrededor de un millón de personas con bases liquidables de hasta 60.000 euros en declaración individual o 78.000 euros en conjunta podrán deducir en el IRPF gastos relacionados con dentista, óptica, deporte, enfermedades raras o crónicas y salud mental.

Además, se ha bonificado el impuesto de sucesiones y donaciones al 99% entre hijos, cónyuges y padres, y se aplicará una bonificación del 25% entre hermanos y sobrinos en 2026, que llegará al 50% en 2027. También se ha reducido el tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 10% al 9%, y el tipo superreducido para jóvenes menores de 35 años que compran su vivienda habitual ha bajado del 8% al 6% y en Actos Jurídicos Documentados se ha bajado el tipo general del 1,5 al 1,4%.

Estabilidad, continuidad y confianza

Durante su intervención, el president de la Generalitat ha abogado por una política que garantice la estabilidad y la confianza, “conceptos clave para cualquier sociedad moderna y sin los que no hay seguridad, algo clave para la inversión, el crecimiento y la creación de empleo”.

Así, ha incidido en la necesidad de que cada uno de los actores implicados “haga lo que mejor sabe hacer: los empresarios crear riqueza, los ciudadanos vivir de su esfuerzo en libertad y las administraciones garantizar la convivencia de todos”.

Sobre esto, ha destacado que, desde la Generalitat, “se han abierto vías de diálogo, escuchando activamente a los ciudadanos en la calle y llegando a acuerdos con aquellos que han respetado la continuidad del proyecto político de cambio que llegó a la Comunitat Valenciana hace dos años “.

Asimismo, ha trasladado su apuesta por la construcción de alianzas con la ciudadanía porque “es imprescindible la existencia de una sociedad civil estructurada que canalice demandas sociales de forma independiente, sin más pretensión que mejorar los resultados de lo que es para todos” al tiempo que ha trasladado la importancia de avanzar en la colaboración público-privada para “conseguir una mayor efectividad de la acción pública para asumir los retos de futuro”.

El jefe del Consell ha subrayado el papel de la Asociación Valenciana de Empresarios, “relevante en la sociedad valenciana y buen ejemplo de liderazgo, constancia y compromiso con las distintas reivindicaciones de nuestra tierra como la innovación empresarial, el Corredor Mediterráneo o la exigencia de un modelo de financiación autonómico justo”.

En esta línea, ha manifestado que, el modelo de financiación presentado por el Gobierno de España, “sigue siendo injusto con los cinco millones y medio de españoles que viven en esta tierra, por lo que el Consell no va a ceder al chantaje que se nos ha planteado ya que esta nueva propuesta propone seguir aportando menos a cada ciudadano de la Comunitat Valenciana que la media nacional y no reconoce nuestra infrafinanciación”.

Política útil y gestión eficiente

En su discurso, Pérez Llorca ha incidido en la necesidad de las administraciones de hacer una política útil y una gestión eficiente porque “es compatible bajar impuestos y garantizar unos servicios públicos fuertes”.

Así, ha mostrado su compromiso por “impulsar una economía sin trabas que cree empleo” a través de la reducción de la hiperregulación normativa, la bajada de impuestos, en especial a las clases medias trabajadoras y la defensa de nuestros sectores productivos frente a países que compiten de forma desleal.

Noticias relacionadas

El president ha destacado la aprobación del Decreto Ley que ha permitido alcanzar la simplificación de 1.300 artículos de 170 normas legales, gracias al cual se ha introducido una mayor flexibilidad en el calendario comercial en la Ley de Comercio, incrementado la seguridad jurídica, establecido un plazo máximo de un mes para autorizar las acometidas eléctricas de viviendas o polígonos y desbloqueado más de 10.000 expedientes acumulados.