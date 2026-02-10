Atascos y colas de dos meses para examinarse del carné de conducir

"Los exámenes teóricos van a casi dos meses vista, las solicitudes de examen presentadas hoy 9 de febrero de 2026 las van a citar para el 2 de abril y lo que no entre para el 7 de abril, después de Semana Santa". El presidente de la Unión Profesional de Autoescuelas de la provincia de Valencia, Armando Galindo, explica de esta forma el atasco existente en el sistema de evaluación para sacarse el permiso de conducir. Añade, además, que desde Tráfico no aceptan sus propuestas para aliviar la cola de alumnos pendiente de examen: "Se ha propuesto realizar exámenes por las tardes y otras medidas pero como no dan horas extraordinarias no se puede". "Los alumnos que por ejemplo suspendan hoy el examen teórico, no van a poder presentarse hasta después de Semana Santa", explica el máximo dirigente de la Unión Profesional de Autoescuelas.

La plantilla de examinadores está muy ajustada y no hay relevos ante cualquier incidencia y la citada negativa a ampliar horarios: "La situación actual de los exámenes de circulación en la provincia de Valencia, ya de por sí mala por la falta de examinadores que hay, ha llegado a una situación límite derivada de las bajas de los examinadores y de la negación de horas extraordinarias".

Bajas de examinadores sin suplir

Este mismo lunes, por ejemplo, "nos han llamado de Tráfico para decirnos que hay tres bajas de examinadores, los alumnos que se examinaban hoy con esos examinadores se van a aplazar para otro día, y la bola se va haciendo más gorda". "Necesitamos horas extraordinarias para poder paliar esta falta de examinadores un poco y que además se agrava porque hay bajas de examinadores por lo que las listas de espera para poder examinarse se alargan a unos cuantos meses", insiste Galindo.

Además de examinadores, falta también un refuerzo en las plantillas de administrativos, según el patronal de las autoescuelas. "También hay que decir que la falta de personal administrativo en el Negociado de Autoescuelas es cada vez mayor y dicho personal es necesario para la gestión de los exámenes y las incidencias", advierten desde la Unión Profesional de Autoescuelas.

Esa situación anómala afecta, de rebote, a la propia dinámica de las autoescuelas que han de ir al ralentí en la formación y las prácticas: "Las autoescuelas no pueden hacer prácticas a todos los alumnos aun disponiendo de profesores porque en el momento que estuvieran preparados sería imposible presentarlos a examen ya que se les asignan los alumnos a cada autoescuela en función de los examinadores que hay de alta".

Malestar de los alumnos

"Y los alumnos no lo entienden", agrega Armando Galindo. "Quieren hacer sus prácticas y presentarse a examen, y no entienden que pagando su tasa de examen, que no es barata (94,05€) no puedan hacerlo porque no hay suficiente personal examinador ni se quieren pagar horas extras", añaden desde la patronal.

Para intentar subsanar este problema, aseguran que en el mes de diciembre "pedimos una reunión con la delegada del gobierno y nos remitió a la Jefatura de Tráfico y la Jefatura de Tráfico nos trasladó que habían solicitado horas extraordinarias y les han contestado que no". "En enero volvimos a pedir otra reunión en Tráfico y nos trasladaron lo mismo y así estamos que con decirnos que no hay más personal y que si hay bajas no se puede hacer nada nos quedamos", concluye la Unión Profesional de Autoescuelas.