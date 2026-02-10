La ‘normalidad’ vuelve a los trenes tras un día de cancelaciones y retrasos por la huelga

La huelga convocada por los sindicatos ferroviarios por la mejora de este servicio público de transporte apenas ha consumido el primero de los tres trayectos programados. En el primer día de paros, el ministro Óscar Puente y las principales formaciones sindicales -Semaf, UGT y CC OO- alcanzaron un acuerdo que acarreó la desconvocatoria de las protestas. No hubo fumata blanca durante el fin de semana, pero sí la ha habido este lunes, en el cuarto de los encuentros entre las partes. Los propios sindicatos han tildado el acuerdo de histórico y han detallado que incluye "mejoras en inversión ( de un 20 %), en mantenimiento y personal". La desconvocatoria de los paros, en la tarde de ayer lunes, no ha sido óbice para que la protesta se haya hecho notar en las cinco líneas valenciana de cercanías y la alta velocidad València-Madrid.

Mientras los comités generales de Renfe y Adif se preparaban para ratificar la desconvocatoria de los paros, usuarios del AVE que une la capital del Túria con Madrid se quedaban en el andén en la tarde de este lunes. Porque la huelga ferroviaria convocada a raíz de los accidentes mortales de Adamuz y Gelida y el deterioro del servicio público que ha ocupado el foco de los medios de comunicación y el debate en la Comunitat Valenciana y España ha tenido su repercusión entre los aproximadamente 75.000 usuarios habituales de las cercanías de València y entre los pasajeros de la alta velocidad.

Cinco trenes cancelados

La afectación fue bastante significativa en la red de cercanías. Los 48 trenes programados dentro de los servicios mínimos fijados (estipulados en el 75 % del tráfico habitual) han registrado retrasos de cerca de 20 minutos en todas las líneas. El paro ha provocado la cancelación de cinco convoyes de ese medio centenar de trenes previstos: tres en la C1, que conecta Gandia con el València y dos en la C6 que conecta el Cap i casal con Castelló. Fuentes oficiales de Renfe indicaron, no obstante, que resulta imposible calcular cuántos de esos 75.000 usuarios de media se han visto afectados por la huelga.

Según la información difundida por el sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, los servicios mínimos se han cumplido en la Comunitat Valenciana, a diferencia, por ejemplo, de lo sucedido en Cataluña. Allí, Renfe ha denunciado que no están acudiendo a trabajar según lo fijado. Las mismas fuentes sindicales afirman que el "seguimiento de la huelga está siendo total". Al parecer, según ha publicado la cadena Ser, el seguimiento del paro en el entorno de València ciudad alcanzó el 50%.

La línea a Gandia, la más afectada

La línea de Cercanías que llega hasta Gandia, la C1, es la que mayores incidencias ha presentado. Además de los retrasos de 16 minutos registrados en el convoy que partía a las 07.05 horas desde la capital de la Safor, se han registrado cuatro cancelaciones consecutivas en los trenes programados para las 07.40 horas, las 09.05, las 08.10 y a las 10.05 horas. Se trata de "incidencias operativas derivadas de la vaga del sector ferroviario", como ha estado informando Cercanías València en sus redes sociales.

Las protestas contra las constantes averías, retrasos y cancelaciones por falta de inversiones en el sector ferroviario no solamente han sido protagonizadas por los maquinistas de Renfe. Unas doscientas personas se han concentrado en València para exigir mejoras en la seguridad ferroviaria y para hacer visible el porqué de la huelga de maquinistas."Los usuarios tienen que saber que la huelga no es laboral, es por ellos, por su seguridad" afirman en la protesta organizada por el comité de empresa en la estación del Norte y desde el sindicato CGT