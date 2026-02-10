Una nueva manifestación con el lema "Mazón a presó" recorrerá València el 1 de marzo

Entidades sociales han convocado para el domingo 1 de enero una nueva manifestación con el lema "Mazón a presó", en la que reclamarán que el 'ex president' de la Generalitat, Carlos Mazón, vaya a prisión por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia. La movilización tendrá lugar esta vez en la ciudad de València. En concreto, saldrá a las 17.00 horas de la plaza de Sant Agustí el 1 de marzo, según han informado las entidades convocantes este martes.

La primera manifestación con el lema 'Mazón a presó' --que se adoptó tras la renuncia del jefe del Consell y sustituyó al leitmotiv de 'Mazón dimissió'--, impulsada por más de 200 entidades sociales, tuvo lugar el 29 de noviembre. La marcha recorrió las calles del centro de la ciudad de València para reclamar que el expresident deje su acta de diputado y se someta a la justicia y que haya, por parte del Consell y los altos cargos que cometieron "negligencias continuas", un "reconocimiento de responsabilidades" por la tragedia.

"Verdad, justicia y reparación"

La segunda convocatoria, prevista para el 27 de diciembre, fue aplazada ante la previsión meteorológica, ya que hubo alertas nivel naranja por lluvias en todo el interior de Valencia y amarilla en el litoral norte.

Noticias relacionadas

Así, la última, celebrada el pasado 31 de enero, reclamó que Mazón deje su acta de diputado y se someta a la justicia y exigió "verdad, justicia y reparación". "No pararemos hasta el final para que haya memoria para nuestros fallecidos", prometieron.