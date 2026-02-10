Una nueva manifestación con el lema "Mazón a presó" recorrerá València el 1 de marzo
Las entidades convocantes exigen al ex presidente de la Generalitat que renuncie al acta de diputado y se someta a la justicia ordinaria
Europa Press
Entidades sociales han convocado para el domingo 1 de enero una nueva manifestación con el lema "Mazón a presó", en la que reclamarán que el 'ex president' de la Generalitat, Carlos Mazón, vaya a prisión por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia. La movilización tendrá lugar esta vez en la ciudad de València. En concreto, saldrá a las 17.00 horas de la plaza de Sant Agustí el 1 de marzo, según han informado las entidades convocantes este martes.
La primera manifestación con el lema 'Mazón a presó' --que se adoptó tras la renuncia del jefe del Consell y sustituyó al leitmotiv de 'Mazón dimissió'--, impulsada por más de 200 entidades sociales, tuvo lugar el 29 de noviembre. La marcha recorrió las calles del centro de la ciudad de València para reclamar que el expresident deje su acta de diputado y se someta a la justicia y que haya, por parte del Consell y los altos cargos que cometieron "negligencias continuas", un "reconocimiento de responsabilidades" por la tragedia.
"Verdad, justicia y reparación"
La segunda convocatoria, prevista para el 27 de diciembre, fue aplazada ante la previsión meteorológica, ya que hubo alertas nivel naranja por lluvias en todo el interior de Valencia y amarilla en el litoral norte.
Así, la última, celebrada el pasado 31 de enero, reclamó que Mazón deje su acta de diputado y se someta a la justicia y exigió "verdad, justicia y reparación". "No pararemos hasta el final para que haya memoria para nuestros fallecidos", prometieron.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
- La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
- El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
- Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos
- Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos
- La nueva nómina de Llorca: una subida de 4.700 euros respecto a Puig de dos años y medio
- Una encuesta de Compromís le sitúa como segunda fuerza por detrás de Vox
- La borrasca Leonardo azota Valencia: varias personas heridas y numerosos daños materiales por el fuerte viento