Once kilómetros de retenciones en la A-7 por la avería de un autobús

El incidente se ha registrado a primera hora de la tarde y ha bloqueado un carril

Atasco en el bypass

Atasco en el bypass / DGT

Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

Un autobús detenido en la A-7 a la altura de Paterna provoca más de once kilómetros de retenciones entre Manises y Bétera en sentido Barcelona, en el enlace de la autovía con la V-30.

El incidente se ha registrado en la tarde de este martes y ha mantenido un carril bloqueado en plena hora punta hasta que los servicios de grúa han socorrido al vehículo y despejado la calzada, cerca de las 18:00 horas. Miles de vehículos se han visto afectados, pues el bypass es una de las principales vías de conexión entre València y su área metropolitana.

Además, un segundo vehículo detenido, esta vez en la CV-35, también en Paterna, acumula dos kilómetros más de tráfico lento entre San Antonio de Benagéber y Paterna, en sentido hacia València.

Once kilómetros de retenciones en la A-7 por la avería de un autobús

