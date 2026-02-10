Lo peor está por llegar: La Aemet advierte que el viento superará los 90 kilómetros por hora en Valencia

Árboles, elementos móviles de fachadas, carteles y muros en el foco del huracán. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que los peor del temporal de viento que va a golpear la Comunitat Valenciana durante todo el día llegará a partir del mediodía.

Desde la Aemet insisten en que a medida que avance el día, las rechas de viento irán en aumento, especialmente en la provincia de Valencia, y que podrían llegar a superar en algunos puntos los 90 kilómetros por hora. Por eso, se mantienen los avisos naranja en prácticamente toda la provincia y amarillo en las de Castellón y Alicante: "Mucha atención hoy con el viento, que se irá acelerando a lo largo del día, pudiendo superar los 90 km/h a partir de mediodía".

València y l'Horta ya se están blindando contra el viento. En la capital han cerrado parques y jardines ante la previsión de fuertes rachas de viento que podrían arrancar árboles y ramas. Desde la Policía Local piden extremar las precauciones y asegurar todos los elementos de las fachadas que pudieran verse afectados por el viento.

Los municipios de l'Horta han adoptado prácticamente las mismas medidas de prevención ante la alerta naranja por fuerte rachas de viento decretada en la comarca. Así, los 43 municipios han decidido cerrar parques, jardines y cementerios, y han pedido a la población que evite la proximidad a estas zonas ante el aumento del riesgo de caídas de ramas de árboles, se aconseja a la ciudadanía.