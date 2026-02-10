Polo en el Senado: “El problema del Cecopi es que quien lo dirigía no tenía ni idea de lo que tenía que hacer”
El presidente de la CHJ comparece en la comisión de investigación de la dana en el Senado
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha asegurado esta mañana en el Senado que “el problema del Cecopi es que quien lo dirigía no tenía ni idea de lo que tenía que hacer”.
Polo se ha manifestado así en referencia a la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, donde ha sido citado por el PP en la comisión de investigación. Hace una semana pasó por allí la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
En el primer interrogatorio, del popular Luis Santamaría, Polo ha respondido: “¿Sabe dónde estaban esas personas, a qué hora llegaron al Cecopi?”, ha dicho sobre los responsables de la Generalitat.
El portavoz del PP, Luis Santamaría, ha comenzado señalando a Polo: “Es usted responsable político de esas muertes. Pudo hacer mucho más y no lo hizo. Usted y no el magnífico personal de la CHJ”. “Fue a la CHJ a aplicar el programa político del PSOE que no cree en las obras”.
