¿Recuperar el derecho civil valenciano gracias a Formentera?

La recuperación del derecho civil valenciano puede pasar por que Formentera tenga un senador propio. Al menos es la ventana de oportuniad que Juristes Valencians, la organización que pelea por el derecho civil valenciano, ve que se puede abrir en el Congreso, donde este martes se ha debatido la toma en consideración de esta reivindicación balear, que como la valenciana pasaría por una reforma constitucional.

En 2024 se modificó la carta magna para eliminar el término "disminuidos" y entonces Juristes ya intentó, sin éxito, introducir también un cambio para recuperar el derecho civil valenciano. Ahora parecen dispuestos a pelearlo de nuevo. Por eso, José Manuel Chirivella y Ximo Esteve, representantes de la organización, se desplazaron a Madrid para presenciar el debate y mantener viva esa batalla.