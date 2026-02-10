Sanidad debe las nóminas a miles de enfermeras desde octubre según Satse

El Sindicato de Enfermería, Satse, denuncia impagos en las nóminas de alrededor de un 30 % de enfermeras que han tomado posesión de su plaza en las dos últimas ofertas de empleo. Según el sindicato, las profesionales no están percibiendo su salario íntegro debido a problemas en la gestión de nóminas de los departamentos de salud. Esta situación afecta a miles de enfermeras en la provincia de València desde el mes de octubre, por lo que a algunas se les deberían varios meses.

Desde Satse Valencia advierten de que no se trata de un error puntual, sino de una problemática generalizada en los departamentos de salud de València-Clínico, València-La Fe, València-Arnau, Xàtiva, la Ribera, Gandía, Manises y Sagunto. Las incidencias más recurrentes son el impago de medio mes de salario a las enfermeras que asumieron su plaza el día 16, la falta de abono de los complementos retributivos, errores en los pagos de turnicidad, noches y festivos o pagas extraordinarias que no han sido abonadas correctamente.

Equipo de enfermeras durante la jornada en una foto de archivo. / Levante-EMV

Señalan a Conselleria

El sindicato señala a la Conselleria de Sanidad como responsable directo de esta situación por, según dicen, "no haber reforzado adecuadamente los servicios de personal y nóminas", generando una "gestión caótica". Según el Satse, la respuesta que reciben las profesionales afectadas desde los departamentos de salud es que no ha dado tiempo o no se ha podido introducir a los trabajadores en el sistema, lo que el sindicato considera "inadmisible".

Denuncian también que una de las supuestas soluciones planteadas por la Administración es la emisión de certificados que permita a las enfermeras solicitar adelantos bancarios en su nómina, medida que el Satse ha calificado como "un parche inaceptable".

Noticias relacionadas

Ante esta situación, el personal de enfermería exige "el pago inmediato de todas las cantidades adeudadas, la regularización urgente y definitiva de las nóminas y el refuerzo inmediato de los servicios de personal y nóminas" y no descarta iniciar movilizaciones y tomar acciones legales en caso de que la situación no se solucione.