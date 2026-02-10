Valencia vive la noche de febrero más cálida de la última década debido al viento de poniente: casi 18 ºC en la capital

La provincia de Valencia ha vivido la noche de febrero más cálida de los últimos diez años, desde el 13 de febrero de 2016, cuando en València la mínima fue de 19.0, en el aeropuerto de 17.8, en Xàtiva de 18.6 y en Miramar de 19.8, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta madrugada ha sido muy cálida para un día de febrero en la provincia de Valencia debido al viento de ponente. Las mínimas de hoy han sido de 18.8 ºC en Miramar; en Carcaixent, 18.5; en València, 17.9; en Llíria, 17.1; en Turís, 17.0; en Bicorp, 16.9; en el Aeropuerto de València, 16.7; en Xàtiva, 16.6; y en Barx, 16.5.

El otro lado del tiempo en Valencia: las heladas negras

Desde Aemet han puntualizado que contrastan los datos tan cálidos de hoy con los fríos del 11 de febrero de 1956, de los que mañana se cumplen 70 años.

El 11 de febrero de 1956 fue el día más frío de los últimos 135 años en la Comunitat Valenciana. En Alicante, el día 11 de febrero de 1956 hubo -4.6 ºC en la capital y, en Villena, -15 ºC. En València, la mínima fue de -7.2 ºC en la capital y -13 ºC en Utiel; y en Castellón se registró una mínima de -7.3 ºC en la capital y de -19 ºC en Vistabella.

Estas temperaturas generaron las denominadas 'heladas negras', causadas por masas de aire tan secas que no producen escarcha. Pero las heladas negras tuvieron unos efectos desastrosos sobre los árboles frutales, especialmente en los naranjos.

El impacto económico directo de las heladas de 1956 fue tremendo. Con renta actualizada al IPC General equivaldría a unos 1.500 millones de euros. Según informes de la época del Instituto Valenciano de Economía, el impacto total pudo ascender a 6.000 millones de euros.

En febrero de 1956 hubo tres oleadas de frío siberiano, la más intensa fue la segunda. Como el aire frío iba progresando de norte a sur, en los observatorios del norte la madrugada más fría fue la del día 11, en los del sur, la del 12.

Desde los fríos de febrero de 1956 no ha habido otro episodio que se le acerque en intensidad; menos de -7 ºC en València o Castelló de la Plana parecen registros increíbles desde la perspectiva de 2026, sobre todo hoy, que hemos tenido una noche muy cálida, han informado desde Aemet.