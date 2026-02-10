Colapso en las carreteras de entrada y salida a València con más de 62 kilómetros de atasco: la Pista de Silla, la más afectada

La circulación vuelve a estar muy complicada desde primera hora de esta mañana de martes, 10 de febrero, en las carreteras del área metropolitana de València, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), que a las 8.30 horas de hoy suma de manera global unos atascos de más de 62 kilómetros.

La V-31, más conocida popularmente como Pista de Silla, es sin duda la que registra las retenciones más largas con 11 kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo. No obstante, la A-7 también es una de las arterias más afectadas con cuatro puntos diferentes con tráfico lento o atascos kilométricos.

Carreteras con retenciones esta mañana en Valencia

Las vías con atascos o problemas de circulación a las 8.30 horas de hoy martes en el área metropolitana de València son, según los datos de la DGT, las siguientes:

Noticias relacionadas