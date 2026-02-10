Tráfico
Colapso en las carreteras de entrada y salida a València con más de 62 kilómetros de atasco: la Pista de Silla, la más afectada
La A-7 también registra cuatro puntos con tráfico lento de varios kilómetros a primera hora de esta mañana de martes
La circulación vuelve a estar muy complicada desde primera hora de esta mañana de martes, 10 de febrero, en las carreteras del área metropolitana de València, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), que a las 8.30 horas de hoy suma de manera global unos atascos de más de 62 kilómetros.
La V-31, más conocida popularmente como Pista de Silla, es sin duda la que registra las retenciones más largas con 11 kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo. No obstante, la A-7 también es una de las arterias más afectadas con cuatro puntos diferentes con tráfico lento o atascos kilométricos.
Carreteras con retenciones esta mañana en Valencia
Las vías con atascos o problemas de circulación a las 8.30 horas de hoy martes en el área metropolitana de València son, según los datos de la DGT, las siguientes:
- A-7: 5 kilómetros, entre Mas del Jutge (Torrent) y Pai i Capellans, en sentido hacia Barcelona
- A-7: 6,5 kilómetros, entre la Malla y Cruz de Gracia, hacia la Ciudad Condal
- A-7: 3,5 kilómetros, entre el Baro y Cruz de Gracia, en sentido Alicante
- A-7: 2 kilómetros, entre Loriguilla y el Polígono Industrial Este, hacia Madrid y el enlace con la A-3
- A-3: 1 kilómetro entre el Polígono Industrial Este y Ventas del Poyo, en sentido a València y el enlace con la A-7
- A-3: 1 kilómetro en Mislata, de entrada a València
- V-31: 11 kilómetros, entre Silla y Horno de Alcedo, hacia València
- V-31: 1 kilómetro en Horno de Alcedo y sentido Alicante
- V-21: 2 kilómetros, entre Alboraia y València, de entrada a la ciudad
- V-30: 4,5 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, hacia la A-7
- V-30: 2 kilómetros entre Mislata y el Barrio de la Luz (Xirivella), en sentido al puerto
- V-30: 1,5 kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet, hacia las instalaciones portuarias
- CV-30: 2 kilómetros entre Benimàmet/Beniferri y Quart de Poblet, sentido V-30
- CV-31: 1 kilómetro entre Terramelar y Lloma Llarga, hacia Godella
- CV-31: 1 kilómetro entre Benimàmet/Beniferri y Terramelar, sentido puerto
- CV-35: 2 kilómetros entre Lloma Llarga y Burjassot, hacia València
- CV-35: 4 kilómetros entre Lloma Llarga y Cruz de Gracia, sentido Ademuz
- CV-35: 6 kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, hacia València
- CV-35: 1 kilómetro en la vía de servicio en Cruz de Gracia, sentido Ademuz
- CV-36: 4 kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo, hacia València
