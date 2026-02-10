La UPV licita un nuevo edificio de 30 millones de euros en el campus de Vera

La Universitat Politècnica de València da un nuevo paso en su apuesta por la innovación con la publicación de la licitación para el diseño del Edificio TRL -Technology Readiness Levels-, un espacio concebido para "facilitar la maduración tecnológica de proyectos de investigación y su conexión con el tejido empresarial", explica la universidad en un comunicado.

El futuro edificio se ubicará en el campus de Vera, junto a la avenida de los Naranjos, en una parcela actualmente sin urbanizar, y contará con una estructura de sótano, planta baja y cinco alturas adicionales. Sus más de 3.300 metros cuadrados por planta albergarán talleres de prototipado, laboratorios flexibles, oficinas, zonas de coworking, auditorio y espacios destinados a iniciativas empresariales innovadoras.

El rector de la UPV ha destacado que esta infraestructura “supone una apuesta decidida por convertir el talento y la investigación de nuestra universidad en impacto real para la sociedad”. En este sentido, ha subrayado que “el Edificio TRL será un puente entre la ciencia y la empresa, un lugar donde las ideas puedan evolucionar hasta convertirse en soluciones tecnológicas con valor económico y social”.

Enfoque en la innovación

El proyecto responde a la necesidad de dotar a la comunidad universitaria de espacios modernos y versátiles que permitan avanzar en toda la cadena de valor de la innovación. “Queremos ofrecer a nuestros equipos de investigación las herramientas y las instalaciones necesarias para llevar sus desarrollos desde el laboratorio hasta la aplicación industrial. Este edificio está pensado precisamente para eso: para acelerar la transferencia de conocimiento y generar nuevas oportunidades”, ha señalado el rector.

Con un presupuesto estimado cercano a los 30 millones de euros, el nuevo edificio integrará servicios comunes de desarrollo de producto, áreas de fabricación de prototipos y plantas piloto, así como zonas de interacción empresarial. Su diseño priorizará la modularidad y la flexibilidad de uso, de modo que pueda adaptarse a distintas necesidades a lo largo del tiempo.

El rector ha remarcado también el carácter estratégico de la actuación. “La UPV es un motor de innovación para la Comunitat Valenciana, y con esta infraestructura reforzamos nuestro compromiso con el desarrollo económico y la creación de nuevo tejido empresarial. Es una inversión en futuro, en empleo cualificado y en competitividad”, ha resaltado.

Planificado para 2029

Según la planificación prevista, tras la redacción del proyecto y la posterior ejecución de las obras, se espera que el Edificio esté plenamente operativo a finales de 2029. “Nuestro objetivo es que esta nueva infraestructura se convierta en un referente de innovación abierta y colaboración entre universidad, empresas e instituciones”, ha concluido el rector.

Con esta iniciativa, la Universitat Politècnica de València "refuerza su posición como universidad líder en investigación aplicada y transferencia tecnológica, consolidando un modelo de campus orientado a la generación de impacto y al servicio de la sociedad", explica la universidad.