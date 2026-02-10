Universidades
La UPV licita un nuevo edificio de 30 millones de euros en el campus de Vera
El nuevo Edificio 8S, también conocido como Edificio TRL -Technology Readiness Levels o Niveles de Madurez Tecnológica- es "una infraestructura estratégica destinada a reforzar el ecosistema de innovación del campus" y está previsto que esté concluido a finales de 2029
La Universitat Politècnica de València da un nuevo paso en su apuesta por la innovación con la publicación de la licitación para el diseño del Edificio TRL -Technology Readiness Levels-, un espacio concebido para "facilitar la maduración tecnológica de proyectos de investigación y su conexión con el tejido empresarial", explica la universidad en un comunicado.
El futuro edificio se ubicará en el campus de Vera, junto a la avenida de los Naranjos, en una parcela actualmente sin urbanizar, y contará con una estructura de sótano, planta baja y cinco alturas adicionales. Sus más de 3.300 metros cuadrados por planta albergarán talleres de prototipado, laboratorios flexibles, oficinas, zonas de coworking, auditorio y espacios destinados a iniciativas empresariales innovadoras.
El rector de la UPV ha destacado que esta infraestructura “supone una apuesta decidida por convertir el talento y la investigación de nuestra universidad en impacto real para la sociedad”. En este sentido, ha subrayado que “el Edificio TRL será un puente entre la ciencia y la empresa, un lugar donde las ideas puedan evolucionar hasta convertirse en soluciones tecnológicas con valor económico y social”.
Enfoque en la innovación
El proyecto responde a la necesidad de dotar a la comunidad universitaria de espacios modernos y versátiles que permitan avanzar en toda la cadena de valor de la innovación. “Queremos ofrecer a nuestros equipos de investigación las herramientas y las instalaciones necesarias para llevar sus desarrollos desde el laboratorio hasta la aplicación industrial. Este edificio está pensado precisamente para eso: para acelerar la transferencia de conocimiento y generar nuevas oportunidades”, ha señalado el rector.
Con un presupuesto estimado cercano a los 30 millones de euros, el nuevo edificio integrará servicios comunes de desarrollo de producto, áreas de fabricación de prototipos y plantas piloto, así como zonas de interacción empresarial. Su diseño priorizará la modularidad y la flexibilidad de uso, de modo que pueda adaptarse a distintas necesidades a lo largo del tiempo.
El rector ha remarcado también el carácter estratégico de la actuación. “La UPV es un motor de innovación para la Comunitat Valenciana, y con esta infraestructura reforzamos nuestro compromiso con el desarrollo económico y la creación de nuevo tejido empresarial. Es una inversión en futuro, en empleo cualificado y en competitividad”, ha resaltado.
Planificado para 2029
Según la planificación prevista, tras la redacción del proyecto y la posterior ejecución de las obras, se espera que el Edificio esté plenamente operativo a finales de 2029. “Nuestro objetivo es que esta nueva infraestructura se convierta en un referente de innovación abierta y colaboración entre universidad, empresas e instituciones”, ha concluido el rector.
Con esta iniciativa, la Universitat Politècnica de València "refuerza su posición como universidad líder en investigación aplicada y transferencia tecnológica, consolidando un modelo de campus orientado a la generación de impacto y al servicio de la sociedad", explica la universidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
- La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
- El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
- Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos
- Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos
- La nueva nómina de Llorca: una subida de 4.700 euros respecto a Puig de dos años y medio
- Una encuesta de Compromís le sitúa como segunda fuerza por detrás de Vox
- La borrasca Leonardo azota Valencia: varias personas heridas y numerosos daños materiales por el fuerte viento