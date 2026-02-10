Vox mantiene su 'sintonía' con Mazón e impedirán reclamarle el acta de las Corts

Las Corts, como institución que representa la soberanía popular valenciana, no pedirá a uno de sus miembros, Carlos Mazón, abandone su escaño como diputado. Hubiera sido una reclamación más simbólica que efectiva, ya que la decisión del acta es personal, sin embargo, Vox impedirá que se dé esa circunstancia después de que el síndic de la formación, José María Llanos, haya anunciado este martes que rechazará la moción propuesta por Compromís y que se debatirá en el pleno de la próxima semana.

Mazón fue el primero de los barones del PP que pactó con Vox después de las elecciones autonómicas y fue el primero en lograr aprobar sus presupuestos tras quedarse en minoría, en marzo de 2025. La sintonía ha sido buena pese a la dana, hasta el punto que en ningún momento, pese a las críticas que le han lanzado los voxistas de tanto en tanto, no le han reclamado la dimisión ni tumbado ningún proyecto importante. Esa buena sintonía se alargará más de 100 días después de su dimisión, a riesgo incluso para Vox de contradecirse con lo dicho en otras autonomías respecto a los derechos de los expresidentes.

Pero vayamos por pasos. En primer lugar, Compromís ha logrado incorporar a la sesión de la semana que viene la Proposición No de Ley en la que exigen que el expresident renuncie a su acta como parlamentario. Mazón continúa como diputado del Grupo Popular después de dimitir como jefe del Consell, una salida del Ejecutivo autonómico ante la que la izquierda reclama un paso más: que deje su escaño en las Corts y las prerrogativas que le acompañan, esto es, estar aforado y evitar así ser citado como investigado en la causa de la dana.

"Queremos que dimita y vaya a declarar a Catarroja", ha expresado este martes Joan Baldoví, síndic de Compromís, en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces en la que se ha ordenado el calendario parlamentario. No obstante, los deseos de los valencianistas de ejercer presión desde el hemiciclo no han surtido efecto y la moción no saldrá adelante por el bloqueo más que previsible del PP y el rechazo anunciado de Vox, que se mantiene sin cargar contra Mazón pese a haber dimitido.

"Votaremos que no", ha expresado Llanos quien ha justificado su negativa a esta moción incidiendo en que el único objetivo de Compromís es "salvar el asiento a su socio Pedro Sánchez". "Está dispuesto a hacer lo que sea, contra Mazón o contra cualquiera", ha indicado el portavoz voxista que hasta ha deslizado la teoría del gran reemplazo por la que a Compromís quiere "sustituirnos por otros españoles o no españoles". "A Compromís le gusta mcuho acabar con quien considera no un rival político sino un enemigo", ha sentenciado.

Ley de expresidentes

Menos claro se ha mostrado Llanos sobre otra propuesta de Compromís respecto a la eliminación de las prerrogativas que mantiene Mazón como expresident de la Generalitat. Los valencianistas han presentado de nuevo una modificación de la ley de Expresidents para eliminar algunos de los derechos que tienen los exjefes del Consell, como la contratación de dos asesores o la apertura de una oficina física, un cambio legal que ya llevaron a pleno el pasado mayo y que PP, Vox y el PSPV tumbaron.

No obstante, la situación ha cambiado. Al menos lo suficiente como para que los voxistas no expresen su rechazo rotundo. El motivo es que Vox ha reclamado en Extremadura eliminar este mismo organismo, la oficina de expresidentes, como condición para negociar con el PP la investidura de María Guardiola. Y ya se sabe que si Vox reivindica algo es la homogeneidad de su discurso en todos los territorios, una coherencia que ante esta situación se ha trastabilleado. Así, frente a la negativa manifestada el lunes por el Consell (esto es, el PP), Vox no aclara el voto para el que aún tendrá casi un mes, ya que no irá al próximo pleno.

"Tenemos la misma posición atendiendo a las circunstancias de cada uno de los territorios", ha justificado Llanos que ha comenzado a hablar de que no pueden quedarse con el agua del Ebro porque no pasa por la Comunitat Valenciana o que en Madrid no hablan de reconstrucción porque no han tenido la dana, una vuelta argumental que no ha acabado en una conclusión clara. "Queremos que se reduzcan todos los gastos innecesarios pero también hemos dicho que a Compromís solo le interesan cuestiones de cara a la galería, solo busca ruido, este es el menor de los problemas que tienen las familias", ha sentenciado.