La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes

El viento que desde hace semanas azota la Comunitat Valenciana y que en las útimas horas incluso ha motivo la activación del aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fortísimas rachas de poniente que pueden alcanzar los 90 km/h, seguirá durante toda la jornada de hoy miércoles, 11 de febrero, después de haber soplado con muchísima intensidad durante la noche y la madrugada.

El poniente continuará hoy "con rachas muy fuertes", aunque también "con momentos de menos intensidad", detalla la Aemet. Esta mañana, la provincia de Valencia al completo estará en aviso amarillo por viento con rachas máximas de entre 70 y 80 km/h. En concreto, se espera que el poniente sople con mucha fuerza en toda la provincia, aunque en el interior norte el aviso se retrasa a las 11.00 horas y la velocidad, en principio, será ligeramente inferior durante toda la jornada a lo que se espera en el resto del territorio.

Y es que esta tarde, a partir de las seis de la tarde, el aviso meteorológico de la Aemet pasa a naranja (peligro importante) en el litoral y el interior sur de la provincia; en el interior norte continuará el aviso amarillo. Todas las alertas en Valencia seguirán activas hasta el jueves 12 de febrero, aunque a partir de medianoche todo el territorio estará en aviso amarillo, sin distinciones.

Los avisos meteorológicos de la Aemet para hoy por el fuerte viento de poniente que soplará en Valencia. / Aemet

Lo peor hoy se espera, una vez más, en el litoral y el interior sur, donde la Aemet advierte que las rachas de poniente pueden llegar a medir o superar los 90 km/h. A partir de la tarde, el viento del oeste ganará velocidad en estas zonas y seguirá soplando con muchísima fuerza también durante las horas de la madrugada.

Así lo anuncia la Aemet, que ha señalado que este temporal de viento que sufre la Comunitat Valenciana desde el 22 de enero es el más persistente y fuerte desde el que ocurrió "a mitad de diciembre de 1981 y el inicio de enero de 1982".

Cuándo amainará el viento en Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado hoy cuándo comenzará a perder velocidad este intenso viento del oeste que desde finales de enero azota el territorio sin descanso. Será el jueves 11 de febrero cuando el poniente empiece a amainar, pero a partir de la tarde.

Mientras tanto, habrá que lidiar con las fuertes rachas, que ya han provocado numerosas incidencias por toda la Comunitat Valenciana durante los veinte días que, de momento, se ha prolongado el temporal.

El perfil meteorológico ValènciaWeather también advierte de las fortísimas rachas de viento del oeste que se esperan para la tarde del miércoles y las horas siguientes. "Ojo a la tarde del miércoles y la madrugada del jueves -señala-, cuando el viento se generalizará aún más y ganará extensión e intensidad".

Esta pasada madrugada, el poniente ya ha dejado datos muy elevados, con 106 km/h en Sollana, 104 km/h en Atzaneta del Maestrat, 82 km/h en el aeropuerto de Valencia o 67 km/h en la capital.