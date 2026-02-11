La CHJ realizará desembalses en Contreras, que está al 73% de su capacidad

La Confederación Hidrográfica del Júcar realizará desembalses ordinarios en el embalse de Contreras, que está este miércoles al 73% de su capacidad. Así lo han anunciado desde el organismo de cuenca, que explica que es el procedimiento habitual, y que es una maniobra ordinaria para asumir las entradas de caudal que pueda haber.

“Comunicamos próximos desembalses ordinarios y controlados en la presa de Contreras para asumir las entradas de caudal con garantías”, han publicado desde la Confederación Hidrográfica del Júcar en redes sociales. En concreto, los desembalses serán este jueves y este viernes. El jueves a partir de las 8.00 de la mañana, las salidas pasarán de 2 a 8 metros cúbicos por segundo, mientras que el viernes, a partir de las 8.00 de la mañana, se pasará de 8 a 15 metros cúbicos por segundo.

Mucha agua en cabecera en el Júcar y el Cabriel

Desde la CHJ explican que el motivo por el que el embalse de Contreras está al 73% de su capacidad es que el Júcar y el Cabriel llevan mucha agua en la cabecera, fruto, entre otras cosas, de las precipitaciones de un mes de enero en el que se han encadenado frentes borrascosos que han afectado a toda España y también, aunque en menor medida, a la Comunitat Valenciana.

El embalse sigue almacenando agua, pero también necesita cumplir con el resguardo estacional o volumen máximo estacional. Se trata de lo máximo que se debe tener almacenado para este mes de febrero, una cantidad de agua que está cercana a la embalsada a día de hoy, lo que hace necesario soltar algo de agua para seguir cumpliendo con este valor.

Un enero lluvioso

El embalse de Contreras ha registrado un importante incremento de reservas en la primera semana de febrero. Según el parte oficial de estado de embalses correspondiente al 9 de febrero de 2026, el pantano almacena 257,49 hectómetros cúbicos sobre una capacidad total de 360,8, lo que supone un 71,38 % de llenado, que ha aumentado al 73% este miércoles. En solo una semana, ha ganado 24,09 hectómetros cúbicos

Este aumento se produce tras varias semanas marcadas por precipitaciones significativas en la zona del interior de la provincia de Valencia y el oeste de Cuenca, donde se ubica el embalse, en la cuenca del Júcar. Las lluvias recogidas en este periodo han favorecido las aportaciones a los principales embalses del sistema Júcar-Turia, entre ellos Contreras y Alarcón, que también presenta un notable incremento semanal.

Desde la Confederación aseguran que es una maniobra ordinaria, un mecanismo totalmente normal, que además permite absorber mayores niveles de caudal, en caso de que se den fruto de las lluvias de los próximos días. El cielo hasta finales de semana presentará cielos con nubosidad y chubascos dispersos, con probabilidad de lluvia débil o moderada el 12 y el 13 de febrero, seguidos de condiciones más secas o con precipitaciones ligeras el 14 de febrero.

Los caudales desembalsados se almacenan en Tous. Desde la Confederación aseguran que no se esperan afecciones aguas abajo.