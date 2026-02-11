El Clínico, el Peset y La Ribera lideran la saturación hospitalaria con presión en Urgencias e ingresos

Invierno y temporada de virus respiratorios. A un enero caliente por la huelga de médicos que, durante varios días, agravó la presión sobre los hospitales, se suma un inicio de febrero en que también hay previstos paros y la red sanitaria pública sigue sufriendo una situación muy tensionada en varios hospitales de la Comunitat Valenciana, con especial presión en urgencias y en los ingresos hospitalarios. Así lo denuncian desde el sindicato UGT, que aporta datos actualizados del estado de las Urgencias e ingresos este miércoles.

Se trata, es obvio, de una “foto” en un momento puntual, como explican desde Sanidad. Desde la Conselleria destacan además que ese tipo de información es necesariamente dinámica, no una foto fija. En una hora, dicen, la situación puede variar a mejor o a peor.

Castellón: una veintena de pacientes a la espera

En la provincia de Castellón, el Hospital de Castellón se encuentra “lleno”, al límite de su capacidad, indican desde el sindicato. Aseguran que todos los preingresos están abiertos y que hay alrededor de una veintena de pacientes pendientes de cama.

Además, la sala de espera está, dicen, saturada, reflejo de una jornada marcada por la acumulación de casos sin posibilidad inmediata de hospitalización.

Valencia: Peset, el Clínico y La Ribera

En la provincia de València, el panorama varía según el departamento. En La Fe, las urgencias funcionan con una “normalidad relativa”: cuatro pacientes están pendientes de ingreso, aunque el volumen diario de atención oscila entre los 450 y 525 pacientes. A ello se suma una demora en atención primaria de entre siete y diez días para obtener cita. En el departamento de Manises, la presión también es notable, con doce pacientes en observación, tres en sillones y otros tres pendientes de cama. En atención primaria en este departamento, los plazos oscilan entre siete y nueve días.

Hospital la Fe / GVA

La situación es más complicada en el departamento Arnau de Vilanova–Llíria, donde las citas en atención primaria alcanzan demoras de unos veinte días. Por otra parte, en el Hospital de Llíria hay ocho pacientes pendientes de ingreso, mientras que en las urgencias del Arnau son cinco los que esperan cama.

El Hospital Doctor Peset presenta uno de los escenarios más críticos: 33 pacientes permanecen pendientes de ingreso desde el día anterior, repartidos entre la Unidad de Preingreso (UPI), un box y un pasillo, en un servicio de urgencias descrito por el sindicato como “colapsado” y sin espacio disponible.

En el Clínico–Malvarrosa, la cifra asciende a 58 pacientes pendientes de ingreso, con solo cuatro camas disponibles. También en el Hospital de La Ribera se contabilizan 20 pacientes a la espera de cama, lo que evidencia la elevada ocupación hospitalaria en buena parte de la provincia.

Noticias relacionadas

Alicante: más contención

La provincia de Alicante muestra, en comparación, una situación más contenida. En el Hospital General de Alicante hay en torno a 30 personas en urgencias —cuatro sin triaje y 27 ya valoradas— y únicamente dos pacientes pendientes de ingreso, según la UGT. El Hospital de San Juan no registraba problemas destacables, mientras que el Hospital de Elche atendía patología variada sin que ningún proceso concentrara un número especialmente elevado de casos. En el Hospital de Alcoi, la situación era de normalidad, sin pacientes pendientes de derivación a unidades asistenciales.