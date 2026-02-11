Vaivén
Compromís airea su encuesta en el Congreso para interpelar a Sánchez
La encuesta realizada por encargo de Compromís a principios de diciembre era interna, un documento de trabajo más en el análisis de la situación política y cómo afrontarla. Sin embargo, dos meses después, no solo se conoce por la prensa, sino que incluso se airea en el Congreso como parte del debate. Lo ha hecho este miércoles la diputada por Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, que ha agitado los resultados del sondeo para interpelar directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"La encuesta de Compromís nos decía una cosa clara: Vox puede ser primera fuerza en el País Valenciano", ha indicado la dirigente valencianista que acto seguido le ha preguntado al jefe del Ejecutivo central: "¿Qué está haciendo usted para que no pase?". Tras ello, le ha exigido medidas como topar los precios del alquiler, arreglar la infrafinanciación para la Comunitat Valenciana o bajar el coste de la cesta de la compra.
