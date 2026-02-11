“De continuar así, la RACV está abocada a la extinción y no queremos ser cómplices de su paulatina decadencia”

Todo empezó hace casi nueve años con una declaración en la que los decanos de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) apostaban por normalizar las relaciones y la “cooperación efectiva”. Aquel texto supuso un brindis a favor de la “paz lingüística” y de “superar conflictos (...) que no han beneficiado el uso social del valenciano”. El acuerdo fue ratificado por 12 votos a favor, tres abstenciones y ni un solo no en el lado de la AVL, entonces presidida por Ramon Ferrer. En la entidad partidaria de las secesionistas Normes del Puig resultó bastante más complicado sacar adelante la declaración. Su promotor, el entonces decano Federico Martínez Roda, tuvo que hacer uso de su voto de calidad para romper el empate a 16 en la Junta General que validó el puente tendido con la institución que es autoridad en materia de normativa lingüística del valenciano.

Era solamente la primera batalla de un conflicto dirimido de puertas hacia adentro de la RACV, en los tribunales y, a veces, en público. Y cuyo último capítulo ha sido la decisión de la Junta de Gobierno de expedientar a tres exponentes del sector aperturista -Martínez Roda, Francisco García García y José Luis Medina García- a los que quiere despojar de su condición de académicos de número, al darlos por dimitidos tras 8 años de no asistir a las reuniones. Los afectados, por su parte, entienden que se trata de una expulsión en toda regla. Tampoco les preocupa. De hecho, la decisión de apartarse responde a su voluntad de no ser “cómplices” del giro esencialista adoptado por el sucesor de Martínez Roda, José Luis Manglano, en 2019, y corroborado por el actual decano, Luis Miguel Romero Villafranca. Con motivo del primer apercibimiento de ‘expulsión’, hace ahora un año, Martínez Roda remitió una carta al decano, Luis Miguel Romero Villafranca, con duras críticas a lo que considera una involución en la RACV. Criterio que ahora mantiene y corrobora.

"La ficción de que la AVL se disolverá"

“De continuar así, la RACV está abocada a su extinción, por eso el grupo de académicos ausentes no podemos incorporarnos de nuevo. No queremos ser cómplices del gran error estratégico que conduce a su paulatina decadencia y a su irreparable desprestigio”, denuncia Martínez Roda. Desde el sector partidario de la colaboración con la AVL y la universidad, acusan a la actual Junta de Gobierno de “arrogancia” en sus críticas al “mundo académico”.

El ex decano y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Católica de València entiende que una academia (por la RACV) “no puede estar censurando permanentemente a una academia diferente, con independencia de como se creara”, en alusión a la AVL. Critica, asimismo, que desde la institución nacida en 1915 se abogue por que la Acadèmia Valenciana de la Llengua “sea privada de financiación”. Desde el sector crítico con la actual Junta se considera que Romero Villafranca y el resto de la directiva, al igual que la que les precedió, vendrían a vivir en una realidad paralela en cuanto a su percepción de la AVL. “La Real Acadèmia de Cultura Valenciana debería olvidar la ficción de que algún día se disolverá la Acadèmia Valenciana de la Llengua”, rebaten. Y añaden: “Sobre esta ficción se trabaja y los errores se suceden. Errores que no pueden tener el aval de los académicos que llevan años sin entrar en el edificio de la RACV”.

Sobran esencias, faltan poetas

En su misiva, Martínez Roda confiera que tiene “pocas esperanzas, aunque me gustaría que la actual Junta de Gobierno dejara de creerse que representan "la esencia de lo valenciano", cuando su influencia en la cultura valenciana solamente llega a la calle de al lado”. Donde, por cierto, añade, “también son muy dados a creerse depositarios del valenciano”. Y en esas circunstancias, “cada vez tienen más problemas para llevar a término sus Jocs Florals, por falta de participantes”. “¿Qué poetas quedan después de la muerte de Anfós Ramón y Pere Delmonte?”, se pregunta Martínez Roda.

En la carta enviada por el ex decano al actual máximo responsable de la RACV, el primero acusa al segundo de carecer de legitimidad. “Su nombramiento está dentro de la ley, pero su falta de legitimidad deriva de lo que sucedió después de las elecciones a decano en 2019”. Las que ganó José Luis Manglano por apenas dos votos. Aquella declaración por la paz lingüística que dividió a la RACV en dos mitades al 50 % acabó en los tribunales. El sector partidario de bunquerizar la RACV presentó un contencioso-administrativo contra la aprobación en Junta General. La sentencia fue favorable a los recurrentes, si bien Martínez Roda entiende que sigue vigente ese acuerdo porque, aunque no valga la aprobación de la ‘asamblea’ no ha sido revocada en la Junta de Gobierno.

"Cobro en especie"

El abogado de quienes acudieron a la vía jurídica fue Romero Villafranca. “No cobró nada, no cobró en dinero, pero sí en especie”, denuncia Martínez Roda. Poco después de llegar Manglano al decanato, en enero de 2019 (…) Luis Miguel Romero Villafranca fue elegido académico de número”·. Y ahí empezó la “exclusión” del sector que perdió aquellas elecciones, el que apadrinó la declaración conjunta con la AVL.

La única solución al conflicto, defienden los aperturistas, pasaría por la “vuelta al espíritu de la Declaración Conjunta de 2016”. “Puede ser el camino de la regeneración de la RACV, regeneración que tendría a su lado a los 40 académicos y de esta forma, el actual decano, Luis Miguel Romero Villafranca, atenuaría su falta de legitimidad de base con una legitimidad en la acción del cargo que le honraría”, concluye la carta.