La dana y Mazón se convierten en armas arrojadizas en el Congreso por el accidente de Adamuz

"Que no ha tenido nunca una contingencia como la dana, que es la catástrofe más importante de la península ibérica desde el terremoto de Lisboa. (...) Que no tiene que ver un accidente ferroviario o un incendio con la dana". Así consta en la notificación de la declaración de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en sede judicial cuando testificó en la causa de la dana a principios de enero. Poco más de un mes después, el Congreso ha dejado atrás esas palabras y la gestión de la riada del 29 de octubre de 2024 ha irrumpido en el pleno sobre el accidente de Adamuz como un arma arrojadiza, un asunto que se ha blandido a izquierda y derecha, incluido el propio Feijóo.

La tragedia del 29-O ha servido tanto al dirigente popular para arremeter contra el Gobierno central y hasta Compromís como para que los socios de investidura de Pedro Sánchez, incluido el propio presidente y el Partido Socialista, se abalancen contra el líder del PP. De ahí que entre citas a revisiones de la vía, inversión ferroviaria, estado de los raíles, estado de la catenaria o avisos de los maquinistas se hayan colado las menciones a la Confederación Hidrográfica del Júcar, la vigilancia de los barrancos, la Aemet, Carlos Mazón o El Ventorro. Todo con "las víctimas", en general y referidas a ambas catástrofes, como elemento de continuidad y golpeo al rival. Y eso que las propias asociaciones de víctimas pidieron evitar las comparaciones.

"Cuando las calles de Valencia se llenaron de barro, Mazón se fue a hacer dios sabe qué", ha incidido Sánchez que trataba de combatir los ataques que le había lanzado Feijóo aireando la comparación entre las distintas gestiones hechas por administraciones del PP. En ellas, ha aparecido la dana. "Usted no es mejor gestionando que Mañueco y Mazón, cuando hay una emergencia, los cargos del PP se ausentan de sus opuestos, desconocen su competencias y tiran balones fuera", ha añadido el dirigente de los socialistas en su respuesta al jefe de la oposición.

Para entonces, Feijóo ya había acusado a Sánchez de actuar en Adamuz bajo el “método del galgo de Paiporta”, en referencia a cuando tuvo que abandonar la visita protocolaria con los reyes a esta localidad tras sufrir una agresión. “Han jugado con la ruleta rusa de nuestra seguridad, deberían venir a pedir perdón y asumir responsabilidades”, le ha afeado el dirigente gallego que ha añadido: "Si no tiene responsabilidades ni por Adamuz, ni por el apagón ni por la dana, ¿para qué está usted aquí?”. Acto seguido se ha dirigido a los "señores de Compromís": "No pido que convoquen manifestaciones contra el PSOE, no son ustedes tan valientes, pero ¿también en Adamuz tengo más competencias que el señor Sánchez?", les ha preguntado.

¿Puente y Mazón?

La referencia ha recibido respuesta tanto en el pleno como en redes sociales. "No tuvo ninguna competencia en la gestión de la dada, era exclusiva de la Generalitat. Pero tuvo y tiene competencia en nombrar y sostener al criminal de Mazón", le dijo el diputado valencianista en Sumar, Alberto Ibáñez en X. "La pregunta no debería ser por qué hemos acompañado a las víctimas de la dana en las manifestaciones, sino por qué el PP las ha abandonado e insultado constantemente", ha expresado Àgueda Micó desde la tribuna.

El turno de Micó fue el penúltimo de la primera ronda de intervenciones y la gestión de la dana ya había tomado la forma de bumerán para regresar a Feijóo en forma de críticas de la izquierda. "Usa estos accidentes para equilibrar su gestión nefasta de la dana", le ha dicho la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Y también, cómo no, Gabriel Rufián. El portavoz de ERC ha comparado, fiel a su estilo, a Mazón con el ministro de Transportes: "Óscar Puente a las tres horas del accidente estaba haciendo una rueda de prensa, Mazón se estaba tomando la tercera copa". Tras ello, ha respondido a Feijóo de que un presidente decente "se presentaría en el funeral de las víctimas". "Hombre si te invitan, porque si vas contra su criterio, eres un psicópata".

"Cara de cemento"

A ese carrusel se ha unido Patxi López, portavoz socialista, que tampoco ha dejado de agitar el tema de la dana y ha citado en hasta tres ocasiones El Ventorro. Así, ha reivindicado que el Gobierno ha ido poniendo "todos los datos y hechos" que se han ido conociendo sobre el accidente de Adamuz, y ha afeado a Feijóo que "a quien es incapaz de aclararse con una factura de El Ventorro, los datos se le hacen bola y le confunden". A ello ha acusado al líder del PP de tener "la cara de cemento para pedir la dimisión de Puente y no haber cesado a Mazón" y de "no tener vergüenza" por comparar al expresident alicantino con Illa "con el primero en El Ventorro y el segundo en el hospital" durante el accidente de Gelida.

Por todo ello, cuando la réplica le ha llegado a Pedro Sánchez se ha dedicado más a parafrasear que a sacar nuevos argumentos. "La dana, en fin, ya lo han dicho los intervinientes. Evitan afrontar la realidad y dar la cara y cuando no, mienten", ha indicado. Eso sí, ha puesto encima de la tribuna otra cuestión valenciana: el accidente de metro de València en 2006. "Ustedes destruyeron los vagones, varias pruebas periciales y manipularon el contenido de la caja negra. ¿Cómo puede salir aquí a dar lecciones de transparencia?", ha cerrado.