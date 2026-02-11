«En cualquiera de nosotras pueden descubrir que la ciencia es su camino»

Cuando una niña se interesa por las matemáticas, por cómo se construyen los aviones o por qué la Tierra flota en medio del espacio hay dos opciones:si lo tiene muy claro y el entorno le acompaña, podrá explotar su talento al máximo; si, por el contrario, no tiene referentes ni nadie que impulse esta curiosidad innata en una sociedad que, desde los 6 años, le empuja a pensar que ‘esto no es para ella’, puede ser que este interés se quede por el camino.

¿Qué podemos hacer para romper esas barreras que existen y que impiden que todas las personas, independientemente de su género, puedan desarrollar su vocación en igualdad de condiciones? Educar sin límites, dar visibilidad a referentes femeninos, garantizar el compromiso de las administraciones, incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas e impulsar la presencia femenina en los puestos de poder y toma de decisiones.

Estas son algunas de las conclusiones que ha dejado la jornada «La ciencia también es su camino. Despertando vocaciones», organizada por el área de Igualdad de la Diputació de València, con la coordinación de Womanation-Alianzas emprendedoras y la colaboración de Levante-EMV y la Universitat Politècnica de València (UPV)-Consell Social, que ha acogido el acto, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, este miércoles 11 de febrero. Una conmemoración «importantísima» en la que la vicerrectora de Desarrollo Sostenible de la UPV, Débora Domingo, quien ha dado la bienvenida a las asistentes, ha recordado que no se trata solo de una «efeméride aislada», sino que la labor de la institución académica por promocionar el rol de la mujer en la ciencia se desarrolla a lo largo de todo el año, con acciones como «La chispa de la ciencia», «Porta una científica al cole» o los murales de Dones de Ciència.

Tras su intervención, ha tomado la palabra la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, quien ha inaugurado institucionalmente la jornada, para poner el foco en la necesidad para alcanzar la igualdad real de que «las mujeres estén donde está el poder», ocupen cargos de responsabilidad y su participación en ámbitos clave como la ciencia o la tecnología sea plena, porque ahí es desde donde transforma la sociedad.

«Las políticas públicas no pueden ser neutras. Por eso, desde Diputació de València trabajamos con una perspectiva de género técnica y transversal que beneficie al 100 % de la población», ha defendido Enguix, quien ha apuntado acciones como la creación de «una guía con un urbanismo con perspectiva de género desde el área de Cooperación Municipal, o mostrando referentes y figuras desde el ámbito cultural y la memoria democrática o a través del área de comarcalización acercando la igualdad a todos los pueblos». Iniciativas respaldadas por un «incremento histórico de recursos en el área de igualdad», al triplicar las ayudas para los ayuntamientos de la Red de Municipios protegidos por la violencia de género, pasando de los 600.000 euros de 2023 a los 1,9 millones de euros previstos para 2026.

La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix. / Francisco Calabuig

Voces expertas

El encuentro, además, ha contado con una mesa de debate, moderada por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás. Junto a Natàlia Enguix, han conversado Salomé Castro, concejala en el Ayuntamiento de Aras de los Olmos; Llum Pinter, Security Manager en Plug and Play Tech Center; Mari Carmen Gavidia, agente de igualdad en el Ayuntamiento de Ayora; y María R. Albiach, CEO de Valgenetics.

Enguix ha señalado que, aunque se ha avanzado mucho en las últimas décadas gracias a la lucha feminista, todavía quedan barreras por superar. Entre ellas, el síndrome del impostor o las dificultades para conciliar, especialmente en las zonas más rurales. Una realidad que ha recogido Llum Pinter, quien ha insistido en que, aunque el talento no tiene género, hace falta un ecosistema para impulsar y apoyar a las niñas que tienen curiosidad por la carrera científica. Para ello, existen iniciativas como las mentorías STEM. «El mundo tiende hacia lo tecnológico y las estamos dejando fuera», ha destacado. Por su parte, María R. Albiach ha remarcado la importancia de que se eduque «sin límites». «Si una niña tiene un talento hay que amplificarlo», ha dicho, y ha añadido que hay que centrar los esfuerzos en devolver la «ilusión» a aquellas pequeñas por la carrera científica que alguien les ha apagado.

En esta labor de despertar esa «chispa» o esa vocación están enfocados los ayuntamientos de Aras de los Olmos y Ayora, ejemplos de que el cambio también se está desarrollando desde lo local. En ambos casos, se ha apostado por acercar a los niños y niñas referentes femeninos, del siglo XIX, vecinas del municipio que son figuras clave en sus ámbitos. Carmen Gavidia ha expuesto que en Ayora se ha llevado a cabo una iniciativa para recuperar historias de mujeres que en los años 70 ya se encargaban de la logística de los negocios familiares, principalmente vinculados al sector de la apicultura. En la misma línea, Salomé Castro ha contado que en Aras de los Olmos se han realizado acciones como las Jornadas de la Mujer Rural o el documental «A sagudir otro peral», con valiosos testimonios.

Con todo, Angélica Gómez, propulsora de Womanation y coordinadora del evento, ha animado a todas las mujeres STEM a dar «un paso adelante, ser un referente». «En cualquiera de nosotras una niña puede descubrir que la ciencia es su camino», ha concluido.

Para finalizar el acto, se ha dado paso a Lidia Vila, técnica de Planificación y Proyectos Europeos de la consultora Crea 360, y a Ana Mayor Alabau, responsable de Proyectos Internacionales en la consultora Gesintia, para detallar las líneas de financiación que los ayuntamientos tienen a su disposición para proyectos de innovación y educación. Así, Enguix ha reafirmado que la Diputació no permitirá que el talento de las niñas se pierda por falta de apoyo. «Vamos a seguir volcándonos con los ayuntamientos para que la igualdad llegue a cada rincón», ha sostenido.