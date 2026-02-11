Un enero cálido y con un un 22% más de lluvias

La Aemet ha hecho este miércoles, jornada caracterizada por el temporal de viento que ha dejado rachas récord de 90 kilómetros en el litoral e interior de Valencia, balance climático del mes de enero en la Comunitat Valenciana. Ha sido un mes, explica la Agencia Estatal de Meteorología, cálido y húmedo. La temperatura media en la Comunitat se ha situado en 8,6 °C, esto es 0,5 °C superior a la de la climatología de referencia y la precipitación acumulada ha sido 53,3 litros por metro cuadrado, que es un 22 % superior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (43,6 l/m2).

Las temperaturas máximas diurnas tuvieron un carácter frío, con una media 0,1 °C inferior al promedio normal, mientras que el carácter de las temperaturas nocturnas fue cálido, con una anomalía de +0,9. La causa de esta gran diferencia se explica por la gran nubosidad y escasa insolación que ha habido durante el mes, lo que da lugar a una baja amplitud térmica (diferencia entre máximas y mínimas) y a días fríos y noches relativamente cálidas. Con los datos de insolación estimados desde satélite, enero de 2026 ha sido el tercero del siglo con menos insolación en la Comunitat Valenciana tras 2006 y 2010 y el octavo desde, al menos, 1983.

El día más cálido del invierno

Las temperaturas estuvieron gran parte del mes ligeramente por encima de los valores normales, con la excepción del día 6, cuando se produjo una entrada de aire ártico muy frío. Fue el día de Reyes más frío desde 1985, con una temperatura media 5.3 °C inferior a lo normal. Entre los días 3 y 6 de enero se desarrolló un temporal invernal en dos fases, la primera provocada por la borrasca Francis, que provocó precipitaciones generalizadas, que fueron persistentes en el litoral norte de Alicante y sur de Valencia. El lunes 5 comenzó la segunda fase del temporal invernal. Entre una borrasca sobre Escandinavia y un anticiclón en el Atlántico norte se formó un corredor que permitió la entrada de vientos del norte, los cuales condujeron una masa de aire ártico sobre la Península.

El segundo temporal se produjo el día 20, provocado por la borrasca Harry, cuyo centro se situó entre Cerdeña y Túnez. Una baja secundaria al sur de Mallorca generó por su margen occidental un fuerte chorro de viento en capas bajas que provocó un importante temporal marítimo, con mar gruesa, altitud media de olas que superó los 4 metros y altitud máxima que superó los 7 metros. La pasada madrugada ha sido excepcionalmente cálida, con récord de temperatura mínima para un mes de febrero en muchos observatorios, entre ellos los de las tres capitales (datos provisionales). La temperatura media diaria en el promedio de la Comunitat Valenciana también fue récord el martes y, probablemente también este miércoles, que puede ser el día de invierno más cálido en nuestro territorio desde, al menos, 1950