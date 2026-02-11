Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo vientoViento ValenciaGespa detectivesCandidatura OltraNueva infraestructura SaguntMigrante PaiportaCalendario FallasPiso ValènciaDevolución hotel MenorcaParque desembocadura
instagramlinkedin

Vaivén

Felipe VI entrega el Premio Nacional de Sociología a Capitolina Díaz

El Rey Felipe VI preside el acto de entrega del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2025 a la socióloga Capitolina Díaz Martínez

Capitolina Díaz recibe el premio de manos del rey Felipe VI.

Capitolina Díaz recibe el premio de manos del rey Felipe VI. / D.R. / E. Press

Redacción Levante-EMV

València

Capitolina Díaz Martínez ha recibido de manos del Rey Felipe VI el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2025. La catedrática de la Universitat de València, natural de León, ha sido reconocida por su trayectoria académica y su aportación a la igualdad de género con el máximo reconocimiento en la materia que otorga el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde hace más de 20 años.

La laudatio ha sido pronunciada por la socióloga Constanza Tobío, quien ha destacado labor investigadora y el compromiso de la premiada con el avance de las ciencias sociales en España.

Noticias relacionadas

El acto, que tuvo lugar el pasado lunes en la Galería de las Colecciones Reales, contó con la presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín; y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, así como del presidente del CIS, José Félix Tezanos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
  2. La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
  3. El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
  4. Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos
  5. El Consell rechaza retirar el sueldo público y los derechos vitalicios a los expresidents
  6. Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos
  7. La nueva nómina de Llorca: una subida de 4.700 euros respecto a Puig de dos años y medio
  8. La borrasca Leonardo azota Valencia: varias personas heridas y numerosos daños materiales por el fuerte viento

Felipe VI entrega el Premio Nacional de Sociología a Capitolina Díaz

Felipe VI entrega el Premio Nacional de Sociología a Capitolina Díaz

Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año

Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año

La Guardia Civil y Banco Santander analizarán los nuevos “modus operandi” para combatir la ciberdelincuencia

La Guardia Civil y Banco Santander analizarán los nuevos “modus operandi” para combatir la ciberdelincuencia

Urgencias del hospital de Llíria: un solo enfermero cubre terapia, cirugía y curas en el turno de noche

Urgencias del hospital de Llíria: un solo enfermero cubre terapia, cirugía y curas en el turno de noche

El Clínico, el Peset y La Ribera lideran la saturación hospitalaria con presión en Urgencias e ingresos

El Clínico, el Peset y La Ribera lideran la saturación hospitalaria con presión en Urgencias e ingresos

El Ayuntamiento de Llíria abre el plazo para participar en los concursos del 8M con premios de hasta 200 euros

El Ayuntamiento de Llíria abre el plazo para participar en los concursos del 8M con premios de hasta 200 euros

Los taxistas convocan un paro de 24 horas el 25 de febrero para evitar la "liberalización total de las VTC"

Los taxistas convocan un paro de 24 horas el 25 de febrero para evitar la "liberalización total de las VTC"

La Fe inicia el ensayo clínico de una terapia CAR-T para leucemias agudas

La Fe inicia el ensayo clínico de una terapia CAR-T para leucemias agudas
Tracking Pixel Contents