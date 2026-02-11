Felipe VI entrega el Premio Nacional de Sociología a Capitolina Díaz

Capitolina Díaz Martínez ha recibido de manos del Rey Felipe VI el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2025. La catedrática de la Universitat de València, natural de León, ha sido reconocida por su trayectoria académica y su aportación a la igualdad de género con el máximo reconocimiento en la materia que otorga el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde hace más de 20 años.

La laudatio ha sido pronunciada por la socióloga Constanza Tobío, quien ha destacado labor investigadora y el compromiso de la premiada con el avance de las ciencias sociales en España.

Noticias relacionadas

El acto, que tuvo lugar el pasado lunes en la Galería de las Colecciones Reales, contó con la presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín; y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, así como del presidente del CIS, José Félix Tezanos.