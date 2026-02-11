La Guardia Civil y Banco Santander analizarán los nuevos “modus operandi” para combatir la ciberdelincuencia

La Guardia Civil y el Banco Santander analizarán los nuevos “modus operandi” de los cibercriminales para combatir la delincuencia online, sobre todo en el ámbito bancario. Así se ha anunciado en la jornada ‘Unión y preparación frente al cibercrimen’, sobre ciberdelincuencia en el sector bancario. En concreto, la colaboración cristalizará entre el personal de los departamentos de Seguridad Bancaria y Ciberseguridad del Banco Santander, junto con el Equipo @ y EDITE de la Comandancia, además de la Fiscalía.

El objetivo es analizar los nuevos “modus operandi” de los cibercriminales, estudiar las amenazas, mejorar los protocolos y vías de investigación policial, como se ha especificado en la jornada, a la que han asistido el fiscal delegado de criminalidad informática y el subdelegado de Gobierno en la provincia de Valencia.

Para perfeccionar protocolos

Desde la Guardia Civil han destacado que se trata de “un importante impulso en el fortalecimiento de la colaboración público-privada en materia de lucha contra la ciberdelincuencia, especialmente en el sector bancario”. La idea, añaden, es crear un espacio de intercambio directo de conocimiento y experiencias entre representantes del Banco Santander, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que permita resolver las dificultades que surgen durante la fase de investigación.

Como resultado de esa colaboración, además, se abrirán nuevas líneas de investigación y perfeccionarán los protocolos de actuación frente a fraudes bancarios y otras modalidades de criminalidad informática.

Equipo @ de Valencia

El Equipo @ Valencia, integrado en la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia se creó para ofrecer una respuesta rápida y experta ante el incremento de ciberdelitos. De hecho, asume casi todas las investigaciones de carácter tecnológico, un número creciente: fueron 10.986 en el año 2025.

El equipo también asesora y orienta a las unidades territoriales en la recepción de denuncias por ciberdelito, sobre todo estafas en la red, e impulsa la formación interna del cuerpo en esta materia. Además, desarrolla campañas como el Plan Director, dirigido a jóvenes, y el Plan Mayor de Seguridad, enfocado a personas mayores, para difundir la cultura de ciberseguridad y fomentar hábitos seguros en la población.