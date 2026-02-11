Jornada de puertas abiertas en el centro de emergencias de L'Eliana

La Conselleria de Emergencias e Interior abrirá al público el próximo sábado el centro de emergencias 112 de L'Eliana, el edificio que albergó las reuniones del Cecopi durante la dana. La jornada forma parte de la feria de la Emergencia que anualmente se conmemora con motivo del Día Internacional del 112 y en la misma participarán un centenar de profesionales de una docena de organismos de seguridad y emergencias (Bomberos, agentes ambientales, policía autonómica y local, la Unidad Militar de Emergencia...) que explicaran a los visitantes su trabajo.